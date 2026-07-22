Descoperirea a fost făcută în localitatea Colombes, o suburbie din nord-vestul capitalei franceze, iar parchetul din Nanterre a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale decesului, fiind dispusă o autopsie.

Decesul bărbatului încheie brutal posibilitatea ca acesta să mai fie tras la răspundere în instanță sau audiat de autorități, declanșând un val de furie în rândul femeilor care au depus plângeri penale împotriva sa.

Numele lui Siad apare de mii de ori în dosarele anchetei din SUA

Numele lui Daniel Siad a ieșit la iveală în mii de pagini din documentele oficiale desecretizate de guvernul Statelor Unite în cazul Epstein.

Într-unul dintre mesajele electronice trimise către miliardarul american, agentul francez folosea o metaforă sugestivă pentru activitatea sa de racolare: „În această agitație mă simt ca un pescar, uneori adun repede, alteori nu”.

Una dintre victimele lui Epstein, cunoscută sub pseudonimul Anya, a declarat anterior pentru presa internațională că Siad a fost persoana care i l-a prezentat pe miliardarul american.

Femeia l-a descris pe agentul de modele drept „în esență un traficant profesionist” și a susținut că întreaga schemă de racolare a fost o înscenare riguros planificată.

De cealaltă parte, Siad a susținut constant în aparițiile sale mediatice că nu a avut cunoștință despre abuzurile comise de Epstein și a negat categoric toate acuzațiile care i s-au adus în Franța, declarând că nu a agresat sau violat pe nimeni în viața sa.

Avocata agentului: „Este mort și era nevinovat”

Din punct de vedere juridic, nefiind trimis în judecată sau condamnat până la data decesului, Daniel Siad beneficiază de prezumția de nevinovăție, aspect subliniat imediat de reprezentanta sa legală.

„Este mort și era nevinovat. Clientul meu nu a fost niciodată urmărit penal”, a declarat avocata Ménya Arab-Tigrine într-un comunicat de presă transmis după anunțul procurorilor.

Furia victimelor față de lentoarea Parchetului din Paris

Primele plângeri oficiale împotriva lui Daniel Siad au fost înregistrate în Franța la începutul anului trecut, însă investigațiile s-au derulat într-un ritm extrem de lent. Mai multe femei au adus acuzații grave, inclusiv de viol și racolare de minore în cadrul rețelei de trafic de persoane.

Avocații care reprezintă victima ce a depus prima plângere s-au declarat Devastați și revoltați de vestea morții lui Siad, acuzând autoritățile franceze că au privat victimele de șansa unui proces echitabil.

Aceștia au criticat dur lipsa de acțiune a Parchetului din Paris, susținând că pasivitatea instituțiilor arată dispreț față de persoanele abuzate.

„Clienții mei au găsit puterea să rupă o tăcere deosebit de grea, având în vedere legăturile lui Daniel Siad cu Jeffrey Epstein. Au înfruntat fiecare etapă a procedurii cu un curaj remarcabil. Este profund regretabil că ritmul lent al anchetei a dus la moartea sa înainte de a putea fi interogat sau reținut de poliție, privând astfel victimele de un pas crucial în căutarea adevărului”, a afirmat Anne-Claire Le Jeune, avocata care reprezintă șase dintre reclamante.

O altă martoră care a oferit declarații poliției a subliniat că, odată cu moartea lui Siad, s-a pierdut definitiv o sursă esențială de informații despre modul în care funcționa rețeaua internațională din jurul lui Epstein.

Precedentul Jean-Luc Brunel și dispariția suspecților cheie

Cazul lui Daniel Siad evocă un scenariu similar petrecut în urmă cu câțiva ani în cadrul aceleiași rețele. În 2022, un alt apropiat al lui Epstein, agentul francez de modeling Jean-Luc Brunel, a fost găsit spânzurat în celula sa dintr-o închisoare din Paris.

Brunel, în vârstă de 76 de ani, se afla în arest preventiv de mai bine de un an, fiind cercetat pentru viol asupra unor minore și trafic de persoane.

Fondator al unei renumite agenții de modele finanțate direct de Epstein, Brunel era suspectat că adăpostea și transporta tinere pentru miliardarul american.

La rândul său, Jeffrey Epstein s-a sinucis în anul 2019 într-o închisoare din New York, în timp ce își aștepta procesul federal pentru trafic sexual, lăsând în urmă un lung șir de anchete nefinalizate și victime lipsite de decizii definitive în instanță.

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