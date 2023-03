„Nici de la acel microfon, nici de la acest microfon nu mi-este permis să fac şi să folosesc cuvinte, aluzii, propoziţii care pot fi considerate ofensatoare, mai ales pentru colegele noastre. Nu am nicio problemă să recunosc că ieri (luni – n.r.) am folosit o asemenea propoziţie, pe care o regret din tot sufletul. Nu am avut nicio intenţie ca ceea ce am spus ieri să fie considerat ofensator”, a transmis Daniel Suciu, citat de Hotnews.

Ulterior, el s-a adresat direct celor două deputate, Oana Țoiu și Violeta Alexandru, dar și celorlalte femei din Camera Deputaților.

„Pentru doamna Ţoiu şi pentru doamna Alexandru în special, dar pentru toate colegele pentru acea propoziţie încă o dată îmi cer mii de scuze. Nu sunt nici misogin, nici grobian, colegele mele ştiu acest lucru, dar cred că este o formă de demnitate când greşesc să vin şi să spun acest lucru”, a spus Suciu.

Derapajul verbal al deputatul PSD a venit luni, în timpul dezbaterilor privind moțiunea simplă împotriva ministrului muncii, Marius Budăi. Suciu, care este vicepreședintele Camerei Deputaților, a prezidat ședința în lipsa lui Marcel Ciolacu.

„Doamna Violeta Alexandru! Și pentru echilibrare, chiar dacă doamna Țoiu nu mai are un minut, o să compensăm cu minutul de la minorități. Știu că femeile se bucură de orice minut în plus”, a afirmat Suciu înainte să dea cuvântul celor două deputate.

„Doamna Țoiu, un minut și treisprezece plus minutul de la grupul minorităților. Aveți două minute și 13 secunde. Eu chiar vorbeam serios, vă rog!”, a insistat Suciu înainte de a-i da cuvântul deputatei USR.

Oana Țoiu s-a arătat deranjată de remarca făcută de președintele de ședință. „Puteți să vă luați minutul înapoi și să faceți cu el ce credeți de cuviință. Vă reamintesc că vin aici în calitate de deputată aleasă în Parlamentul României, nu de colega dumneavoastră de glumițe de pahar”, i-a transmis deputata USR colegului de la PSD.

