Darul românilor din diaspora pentru șoferii de TIR blocați în parcări de Sărbători: i-au luat acasă la masa de Crăciun sau le-au dus sarmale, cozonac, piftie și vin

Un belarus, un ucrainean, un lituanian, un slovac, un kazah și câțiva români s-au întâlnit într-o parcare din Germania, de Crăciun. Au vorbit fiecare mai mult în limba sa, dar au reușit să se înțeleagă. S-au bucurat cu toții că n-au stat singuri, în cabina camioanelor, în zi de sărbătoare. „Trăiască Google translate că ne-a scos din încurcătură și anul acesta”, a scris pe grupul „Voluntari în Europa” Lorena Vorniceanu. „Astăzi am încercat să aducem în parcările de pe A8 Pforzheim un pic de alinare pentru cei care își petrec sărbătorile departe de familie și cei dragi. Faceți cunoștință cu Dülgan, Andrej, Vladimir, Alex, Viktor, Gregor”, a mai spus Lorena.

Cei cinci prieteni de parcare zâmbesc la poză lângă un portbagaj deschis, în care se văd gustări sărate, friptură la caserolă și felii de cozonac.

Portbagajul unei mașini a fost umplut cu de toate

Pentru al doilea an, români din diaspora își dau strigarea pe grupul de Facebook și merg cu mâncare românească la șoferii aflați blocați prin parcări, după o lună istovitoare „a cadourilor” pe care le-au plimbat dintr-o țară în alta, dar și după ce în ultimii doi ani de pandemie, aceștia au fost esențiali în asigurarea aprovizionării cu alimente, bunuri de consum, materiale sanitare sau combustibil.

Din altă parcare, din Aachen, Belgia, patru șoferi îi mulțumesc Lilianei Cioriciu pentru „sarmale, cozonac, piftie și vin”, dar mai ales că i-a ajutat să simtă „puțin din gustul Crăciunului”. Adrian Lucaci, un alt român din Germania, și-a extins invitația pentru șoferi și pentru Anul Nou. „Am și șoric proaspăt, deci un motiv în plus”, îi ademenește el.

Patru români bucuroși de darurile culinare primite de Crăciun

În decembrie „s-a muncit de cinci ori mai mult”

Adriana Mureșan este inițiatoarea proiectului „Crăciun în parcare”. Ea însăși este șoferiță de TIR de 18 ani, locuiește în Spania și e fericită că a reușit în ultimii trei ani, de când s-a angajat la o nouă firmă, să petreacă acasă cu familia Crăciunul. Chiar dacă nu mai e ea pe drum, își rupe din timp și merge în parcări ca să petreacă alături de colegii rămași în camioane singuri. Anul ăsta a fost în parcările pe traseul Lleida – Barcelona, în Spania. „Am făcut multe Crăciunuri în parcare. Este amar. Nu pot să spun că e trist, că ne asumăm responsabilitatea că trebuie să muncim, dar e amar. Nu ai satisfacția muncii tale, e un fel de «cineva trebuie să o facă»”, spune românca. I-a rămas în minte un Crăciun pe care a trebuit să-l facă la muncă, din cauza unei greșeli de planificare. A stat într-o parcare din Madrid singură, în așteptarea zilelor lucrătoare, ca să-și poată descărca marfa.

Adriana Mureșan aranjând masa în portbagaj

Luna decembrie 2021 a fost una dintre cele mai aglomerate de când e în breaslă. „Deduc că acest lucru se datorează pandemiei, oamenii au învățat să cumpere online. S-a muncit de cinci ori mai mult.”

„Toată lumea înțelege un Merry Christmas”

Se bucură că românii au putut să salveze sărbătorile pentru câteva sute de șoferi din toată Europa. „Au fost întâlniri emoționante în parcare, impresionante. Am avut mult mai mulți voluntari anul acesta față de acum doi ani. Vineri am avut mulți care au reușit să invite șoferi acasă. Ba chiar am avut șoferi care au petrecut cele trei zile de Crăciun într-o casă, în sânul unei familii, nu în parcare”, mai spune Adriana.

Ea a mers în parcări cu sarmale, salată boeuf, cozonac, prăjituri, cu pâine și baxuri cu apă. Pâinea și apa au avut cel mai mare succes, fiindcă șoferii au doar magazinele din benzinării pentru a se aproviziona.

O masă tradițională de Crăciun

„Ajungeam în parcare și le băteam la geam. În funcție de numărul de înmatriculare vorbeam românește, spaniolă sau engleză. Toată lumea înțelege un Merry Christmas. Când te-au văzut cu căciula de Moș Crăciun și cu o tavă în mână, au înțeles ce se întâmplă. Au fost surprinși, nu se așteptau.”

Alte asociații le-au urmat exemplul și Adriana spune că asta au și dorit, ca toată lumea „să se molipsească de bine”, indiferent de naționalitate și de țara unde se află. „Nu este o campanie pentru șoferii români, ci pentru toți șoferii.”

Daruri de Crăciun lăsate pe treptele cabinei de TIR

