Această sumă reprezintă obligațiile financiare pe care statul, băncile și companiile din România le au de returnat față de creditorii externi.

Datoria, creștere pe termen lung, scădere pe termen scurt

Structura datoriei externe a României arată că împrumuturile pe termen lung continuă să domine.

La 31 ianuarie 2026, acestea însumau 181,7 miliarde de euro, echivalentul a 79,2% din total, marcând o creștere de 1,3% comparativ cu sfârșitul anului 2025.

În schimb, datoria pe termen scurt, care trebuie rambursată într-un interval mai mic de un an, a scăzut ușor, cu 0,6%, ajungând la 47,6 miliarde de euro (20,8% din total).

La 30 noiembrie 2025, datoria publică a României ajunsese la peste 1.120 de miliarde de lei (aproximativ 220 de miliarde de euro) și a fost raportată la 60,2% din PIB.

România, capacitate de plată îmbunătățită

Un aspect pozitiv este reducerea ratei serviciului datoriei externe pe termen lung, care a scăzut la 11,8% în ianuarie 2026, de la 17,2% în 2025.

Aceasta înseamnă că o parte mai mică din veniturile generate de economie este alocată pentru plata ratelor și dobânzilor, precizează Banca Națională a României (BNR).

În plus, rezervele valutare ale BNR oferă o mai bună protecție, acoperind necesarul de importuri pentru 7,2 luni, comparativ cu doar 6 luni la finele lui 2025.

Un alt indicator important este nivelul rezervelor valutare raportat la datoria externă pe termen scurt.

Aceste rezerve acoperă în prezent 109,6% din obligațiile scadente pe termen scurt, o îmbunătățire față de 104,8% în decembrie 2025.

Deficitul de cont curent, mai mic

Dezechilibrul extern al României a înregistrat și el o ușoară ameliorare. În ianuarie 2026, deficitul de cont curent a fost de 977 milioane de euro, față de 1,03 miliarde de euro în aceeași lună din 2025.

Acest indicator reflectă diferența dintre veniturile și cheltuielile externe ale țării, inclusiv comerțul, serviciile și transferurile.

Investițiile străine, în creștere ușoară

În ceea ce privește investițiile străine directe, acestea s-au majorat ușor în ianuarie 2026, ajungând la 429 milioane de euro, comparativ cu 417 milioane de euro în aceeași perioadă a anului precedent.

Această creștere indică o consolidare a încrederii investitorilor în economia României.

Concluzie BNR: semnale pozitive, dar prudente

Deși datoria externă continuă să crească, indicatorii financiari relevă o îmbunătățire a capacității de plată a României și o mai bună rezistență la eventuale șocuri externe.

Datele BNR sugerează o poziție financiară mai stabilă la începutul anului 2026, semnalând un progres moderat în gestionarea echilibrului economic extern al țării.