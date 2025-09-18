Ministrul Economiei a subliniat că plecarea lui Costaş vine într-un moment critic, în condițiile în care „datele din raportul administratorului judiciar, publicat acum două zile, arată că datoriile curente ale companiei, apărute după intrarea în insolvență, au crescut într-o lună de la 15 la 19 milioane de lei”.

„Nu am avut vreo discuție cu domnul Costaş despre intenția sa de a rămâne sau de a pleca. Luni era programată o analiză a situației financiare și a contractelor, alături de viitorul administrator special, Cătălin Prunariu. Dintr-odată, domnul Costaş a decis să plece. Știe de ce și știe de ce se grăbește”, a declarat Radu Miruţă.

Ministrul a anunțat recent că l-a desemnat pe Cătălin Prunariu pentru funcția de administrator special al Romaero, mandat ce va fi supus votului în AGA pe 29 septembrie.

„Dacă unii se retrag când compania nu mai lasă loc de jocuri de culise, există profesioniști care aleg să se implice pentru a reconstrui. Îi mulțumesc lui Cătălin Prunariu că a acceptat provocarea”, a adăugat Radu Miruţă.

Romaero, aflată în insolvență, are un rol strategic pentru industria aeronautică și securitatea economică națională, activând atât în domeniul întreținerii și reparațiilor pentru aeronave civile și militare, cât și în producția de componente și ansamble aeronautice.

Ministrul a declarat că obiectivul este transformarea companiei într-un „jucător european de top” pe segmentul de mentenanță și reparații.

Într-o declarație pentru Profit.ro, Bogdan Costaş a explicat motivele demisiei: lipsa sprijinului din partea acționarului majoritar și riscul ca instabilitatea managerială să blocheze redresarea companiei.

„Nu am plecat pentru că vizez altă funcție. Viziunea mea nu coincide cu cea a acționarului principal, iar dezinformările apărute în spațiul public afectează relația Romaero cu partenerii. Am preferat să fac un pas înapoi pentru ca poate, cu o altă strategie, Romaero să continue drumul spre salvare. Am preluat-o în criză în 2023 și am adus-o pe profit. Viitorul va arăta cine poate merge mai departe”, a precizat Bogdan Costaş.