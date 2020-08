De curând, David Sticlaru, din Drăgășani, Vâlcea, și-a aniversat al șaselea an de viață. O existență încărcată de chinuri și dureri cauzate de crunta maladie care, încă de pe vremea în care era doar un bebeluș, i-a prins trupul în ghearele ei. Ani de-a rândul, micul erou a făcut eforturi supraomenești cu gândul la ziua în care soarta îl va răsplăti și îi va oferi în dar bucuria de a păși pe propriile-i piciorușe. Dar lupta cu boala este nu numai dură, ci și foarte costisitoare, motiv pentru care copilașul – care a făcut tot ce a depins de el -, are nevoie de 10.000 de euro pentru a ajunge în Italia la tratament și operație.

Părinții lui David visează cu ochii deschiși la ziua în care fiul lor se ridică din scaunul cu rotile și merge singur, fără ajutorul nimănui, pe propriile piciorușe. Măcar câțiva pași… Un vis care se repetă obsesiv hrănit de uriașa dorință a copilașului de a învinge crunta maladie care i-a furat bucuria de a merge. Dar și de lupta crâncenă pe care tatăl și mama băiețelului – Marius și Alexandra -, o duc alături de fiul lor diagnosticat cu amiotrofie spinală de tip 1 pe când era doar un bebeluș.

Sunt cinci ani de când boala a strâns în ghearele ei trupul firav al lui David. Cinci ani în care băiețelul devenit prizonierul unei vieți chinuite, poate doar să privească din scaunul cu rotile către jocurile copilăriei de care nu s-a bucurat nicicând.

David – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, a trecut prin momente de cumpănă când firul vieții – unul mult subțiat de suferințele îndurate -, părea că va ceda. Micuțul a arătat atunci cât de mult iubește viața, cât de mult vrea să trăiască și, cu încăpățânare, a fentat moartea care-i dădea târcoale.

“Primele semne ale bolii au început să apară pe la cinci luni, dar diagnosticul clar a fost pus când David al nostru avea un an și două luni. Am depistat nenorocirea cu ajutorul testelor genetice, pe care le-am făcut pentru că bebelușul nostru nu putea să facă nimic din ce face un copilaș de vârsta lui. Până atunci l-au suspectat de rahitism și ne-au trimis la mare, la soare… Când a văzut diagnosticul (n.r. – amiotrofie spinală de tip 1), un medic de la București ne-a trimis acasă să ne pregătim de ce e mai rău. Ne-a zis că nu are nici o șansă, să ne obișnuim cu ideea asta și să mai facem un copil. Că suntem tineri…”, povestește Alexandra Sticlaru, mama lui David.