De Cristian Burcioiu,

Semnele îngrozitoarei maladii care i se cuibărise în trup și care avea să-l țintuiască până în ziua de azi într-un scaun cu rotile s-au făcut simțite pe când David era doar un pui de om, un bebeluș care nu împlinise cinci luni. Primii specialiști la care părinții – Alexandra și Marius -, l-au dus pentru investigații au interpretat simptomele ca fiind ale rahitismului și, firește, l-au tratat ca atare. Însă, analizele genetice făcute câteva luni mai târziu au dat cruntul verdict: amiotrofie spinală!

”Un medic de la București ne-a zis că moare, să mergem acasă să facem altul, că suntem tineri,

”Inițial ne-au spus că David are rahitism. E adevărat, avea sternul înfundat, era slăbuț…Am făcut kineto, am fost cu el mare…Dar când am văzut că terapiile pe care le-am făcut timp de trei luni nu dau nici un rezultat, că băiețelul nostru nu putea să facă nimic din ceea ce face un copilaș de vârsta lui, am făcut niște teste genetice. Atunci am aflat adevărul…Avea un an și două luni când a fost diagnosticat. Un medic de la București ne-a zis atunci că nu are nici o șansă, că moare…Să mergem acasă să facem altul, că suntem tineri, așa ne-a spus acel medic…”, povestește Alexandra Sticlaru, mama lui David, cum a început calvarul.