Ministrul care anul trecut se ducea direct în mijlocul focarelor de COVID pentru a rezolva problemele și comunica aproape zilnic cu populația a dispărut din atenția publică de aproape trei luni. Conform sondajelor, Nelu Tătaru a câștigat foarte repede credibilitatea românilor în pandemie, care l-au plasat pe locul 3 în topul încrederii în personalitățile publice, după Raed Arafat și Klaus Iohannis.

Medic și politician PNL, Tătaru a preluat conducerea Ministerului Sănătății în martie 2020, la zece zile după ce Guvernul a decretat stare de urgență în România, din cauza pandemiei de COVID-19. Din decembrie, și-a predat mandatul și, tot de atunci, a ales mai degrabă discreția.

Actualul deputat și președinte al Comisiei parlamentare pentru Sănătate și Familie a acceptat totuși să vorbească cu Libertatea despre cum arată programul său zilnic.

– Domnule doctor, anul trecut v-ați aflat și la propriu, și la figurat în miezul crizei create de pandemie, dar din decembrie v-ați retras aproape de tot din spațiul public! Ce s-a întâmplat?

– După alegeri și după ce mi-am predat mandatul de ministru la sănătate, am ales să fiu mai discret. Vreau să stau liniștit, ca să nu spună nimeni că încerc să încurc pe cineva. Este mai bine așa.

– Cum arată acum programul dumneavoastră zilnic?

– Luni, marți, miercuri și joi dimineața sunt la Camera Deputaților, lucrez în comisie, sunt multe de făcut și aici, iar apoi plec acasă, la Huși, unde mă așteaptă pacienții.

– Aveți coadă la cabinetul medical…

– Acum sunt mai mulți pacienți la cabinet, pentru că nu îi mai pot consulta zilnic, am doar una, două zile pentru ei.

– V-ați întors în sala de operații?

– Da, joi seara am programate consultațiile, vineri am programate intervențiile chirurgicale pentru a avea timp să-mi urmăresc pacienții postoperator până luni dimineața, când plec spre București. Mi-am reluat și gărzile.

– Aveți timp pentru toate aceste activități medicale, dar și pentru cele parlamentare?

– Chiar dacă am fost ales de oameni deputat, eu cred că trebuie să rămân conectat și la viața de spital, la pacienți, la sistem, pentru că altfel ajungi să vorbești aiureli și degeaba despre sistemul medical. Și cât timp am fost secretar de stat am continuat să operez. Am întrerupt doar cât am fost ministru pentru că mi-a fost practic imposibil să mai ajung la Huși, la pacienți.

Eu cred că rolul unui medic este să fie lângă pacienți. Iar rolul unui parlamentar este acela de a oferi societății legislația care să-i asigure o viață demnă. Nelu Tătaru:

