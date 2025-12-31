  • Henry McCarty (17 septembrie sau 23 noiembrie 1859-14 iulie 1881), alias William H. Bonney, mai cunoscut ca „Billy the Kid”, a fost un haiduc și pistolar american din Vestul Sălbatic, asociat cu 9 crime, dintre care pentru 4 a fost singurul responsabil, iar în celelalte 5 este posibil să fi avut complici.

În Fort Sumner, New Mexico, se află un mormânt încadrat de grilaje de fier masive. Dar de ce a fost nevoie de o asemenea măsură? Este vorba despre teama că defunctul ar putea să se întoarcă la viață pentru a semăna din nou teroare? Sau poate că cineva a dorit ca acesta să rămână „închis” chiar și după moarte?

Cel mai mare pistolar din istorie

Henry McCarty, cunoscut ca „Billy the Kid”, este unul dintre cei mai renumiți pistolari din istorie. Viața sa a inspirat numeroase filme și povești de western. Născut într-o familie dezorganizată, rămas orfan la 15 ani, a fost arestat prima dată pentru furt de mâncare la vârsta de 16 ani, în 1875.

Billy a fost atras de saloane de dueluri încă din tinerețe. La doar 12 ani, a ucis un bărbat într-o altercație, după ce acesta i-a insultat mama.

Din acel moment, viața sa a fost marcată de un șir neîntrerupt de evadări, jafuri, crime și confruntări armate.

De ce chiar și mormântul acestui criminal este după gratii
Celebrul portret al lui Billy the Kid

Condamnat la moarte

A fost condamnat la moarte pentru faptele sale, dar a reușit să evadeze, doar pentru ca, în cele din urmă, să fie împușcat mortal de șeriful Pat Garrett. Avea 21 de ani.

În seara în care a fost ucis, „Billy the Kid” a mers la casa prietenului său Pete Maxwell după ce își petrecuse timpul cu iubita sa, Celsa Gutiérrez.

În spatele casei, a observat două siluete și a întrebat în spaniolă: „Quién es? Quién es?” („Cine e acolo?”). Cu un cuțit în mână, a intrat în dormitorul lui Maxwell doar pentru a fi întâmpinat de glonțul fatal tras de Garrett.

Misterul morții lui Billy the Kid

Subiectul morții sale este însă învăluit de mister. De-a lungul timpului, au existat zvonuri conform cărora „Billy the Kid” a supraviețuit. Doi bărbați au pretins că sunt el, susținând că Garrett, un prieten al său din trecut, nu l-a ucis cu adevărat, ci l-a lăsat să plece, folosind cadavrul altcuiva pentru a-și înscena moartea.

Unul dintre aceștia, Jim Miller, semăna fizic cu Billy și vorbea fluent limba spaniolă, alimentând speculațiile.

Mormântul său, situat în Fort Sumner, este o atracție turistică majoră, atrăgând anual aproximativ 35.000 de vizitatori.

Totuși, există dubii serioase cu privire la faptul că rămășițele sale se află, de fapt, acolo. În 1904, râul Pecos a provocat inundații masive care au răvășit cimitirul, iar poziția exactă a mormântului său a devenit incertă.

E sau nu e acolo?

În cele din urmă, un comitet a ales aleatoriu un loc pentru amplasarea pietrei funerare, dar acest lucru nu a oprit furturile repetate ale mormântului.

Drept urmare, s-a decis protejarea acestuia cu un grilaj metalic.

Astăzi, mormântul lui „Billy the Kid” seamănă cu o celulă în aer liber, ca o ironie amară a destinului unui om care a sfidat legea și a fugit de justiție toată viața.

Legenda lui Billy the Kid dăinuie în cultura americană, iar el rămâne una dintre cele mai notorii figuri ale epocii, a cărei viață a fost frecvent dramatizată în genul western. A apărut în peste 50 de filme și seriale de televiziune.

