Ce este aparatul de aer condiționat? Cum funcționează acesta

Un aparat de aer condiționat este acel echipament conceput pentru a regla temperatura, gradul de umiditate și calitatea aerului dintr-un spațiu închis, precum un apartament, o casă, un sediu de birouri, un autoturism sau o zonă comercială. Conform carel.com, structura AC-ului se bazează pe două module distincte, care funcționează complementar.

Unitatea amplasată în exterior integrează compresorul, condensatorul, ventilatorul propriu și rezervorul care conține agentul termic de răcire (freonul). Unitatea montată în interior cuprinde și ea un ventilator, un vaporizator, sistemul de filtre, precum și telecomanda prin care se controlează de la distanță aparatul de aer condiționat.

Aparatele de climatizare sunt indispensabile, mai ales în zonele unde verile sunt lungi, toride și marcate de umiditate ridicată, ele asigurând un nivel confortabil de temperatură în locuințe și în spațiile de lucru. La baza funcționării lor stau procese fizice și chimice prin care aerul cald este preluat dintr-o încăpere, trecut printr-un ciclu de răcire cu ajutorul agentului frigorific, iar apoi redirecționat înapoi în interior sub formă de aer rece.

Rolul principal în transferul termic îi revine freonului, deși noua generație de AC renunță treptat la această substanță, ca urmare a reglementărilor Uniunii Europene, care a limitat utilizarea sa. Agentul de răcire pornește în stare lichidă din unitatea exterioară și, după ce traversează vaporizatorul, își schimbă starea de agregare, devenind gazos.

Reguli de folosire a aparatului de aer condiționat

Pentru ca un aparat de aer condiționat să funcționeze eficient și fără probleme este util să fie respectate câteva reguli recomandate de specialiști. Înainte de pornirea AC-ului, ferestrele și ușile încăperii trebuie să fie bine închise, în caz contrar, aerul rece se va pierde spre exterior, aparatul este forțat să lucreze la capacitate maximă, iar consumul de energie crește considerabil, fără ca temperatura din interior să rămână stabilă.

Este de asemenea recomandat ca temperatura să fie reglată undeva între 22 și 26˚C. O valoare prea mică poate genera o stare de disconfort, răceli sau dureri de spate. Ideal este ca interiorul să nu fie excesiv de rece în raport cu temperatura de afară. Curățarea regulată a filtrelor este un alt aspect esențial, în special la schimbarea anotimpurilor, deoarece acumularea de praf și de microorganisme afectează atât performanța, cât și longevitatea echipamentului.

La fel de important este ca fluxul de aer să nu fie obstrucționat de obiecte așezate în apropierea unității pentru a permite răcirea corespunzătoare a încăperii. În perioadele în care locuința rămâne nesupravegheată sau când aparatul nu este folosit, oprirea acestuia contribuie atât la reducerea facturilor, cât și la prelungirea duratei sale de exploatare. Pentru încăperile mai mari, specialiștii de la midtechservices.co.uk sugerează folosirea aerului condiționat în paralel cu ventilatoare de tavan sau de podea, care ajută la distribuirea uniformă a aerului răcit în întreaga încăpere.

În același timp, profită de diminețile și serile mai răcoroase și aerisește natural locuința, deschizând ferestrele pentru circulația aerului proaspăt. Nu în ultimul rând, este indicat ca folosirea aparatelor generatoare de căldură, precum cuptorul sau aragazul, să fie evitată în cele mai toride momente ale zilei. Sunt de preferat soluții mai eficiente energetic sau, unde este posibil, se recomandă gătitul în aer liber.

Apă pe podea de la aerul condiționat: posibile cauze

O scurgere de apă de la aparatul de aer condiționat nu înseamnă neapărat o situație ireparabilă. Ea poate fi cauzată de murdăria și praful acumulate în anumite componente sau de necesitatea reîncărcării unității cu agent frigorific. Una dintre cele mai frecvente cauze o reprezintă înfundarea furtunului de evacuare a condensului, care este piesa responsabilă cu direcționarea apei către unitatea exterioară. Atunci când este blocat, apa se scurge din aparatul de aer condiționat pe perete în loc să curgă spre exterior.

Obturațiile de pe traseul furtunului de drenaj sunt provocate, de cele mai multe ori, de praful și murdăria acumulate în interior, precum și de insecte sau de alte resturi depuse în timp. Problema devine vizibilă după ce aparatul de aer condiționat nu a fost pornit pentru o perioadă mai îndelungată.

De asemenea, scurgerile de apă pot să provină și de la unitatea interioară, cunoscută în mod obișnuit sub numele de „split”. Uneori, în interiorul acesteia se formează gheață, de regulă din cauza lipsei agentului frigorific sau din cauza unei defecțiuni de natură electrică. În astfel de situații, gheața se poate forma pe evaporator sau pe aripioarele unității din interior. Ca urmare, temperatura de la suprafața evaporatorului scade, ceea ce duce la o condensare excesivă. Acest condens se poate transforma în mici bucăți de gheață, care, în cele din urmă, se topesc și devin apă.

În plus, unitatea interioară a aparatului de aer condiționat trebuie montată perfect orizontal pe perete. Dacă acest lucru nu este respectat, probabilitatea apariției scurgerilor de apă crește. O altă sursă a scurgerilor de apă ar putea fi legată de tăvița de colectare a condensului, care adună lichidul rezultat din funcționarea aparatului. Dacă tăvița nu poate evacua condensul din cauza murdăriei acumulate sau a unei pante incorecte, apa se va revărsa și se va scurge cel mai probabil pe perete. Acest aspect arată cât de importantă este întreținerea periodică a aparatului de aer condiționat înainte de utilizarea acestuia în sezonul de vară.

De ce curge apă pe podea din aparatul de aer condiționat

Unitatea exterioară a aparatului de aer condiționat adăpostește motorul echipamentului. Dacă apa se scurge din această zonă, în special de sub motor, primul lucru pe care trebuie să-l verifici este dacă furtunul de evacuare a condensului este înfundat. După cum am menționat anterior, dacă furtunul de drenaj este blocat de praf, de murdărie sau de alte resturi, apa nu se poate scurge corespunzător, astfel că ea se va scurge din aparatul de aer condiționat. Pentru a elimina orice blocaje trebuie curățat furtunul de drenaj, potrivit irsap.com.

O altă posibilă cauză poate fi o tăviță de condens înfundată, poziționată necorespunzător sau deteriorată. Atunci când această tăviță nu poate evacua condensul colectat, apa se revarsă și provoacă o scurgere, care, de obicei, ajunge pe podea, deteriorând mobilierul și provocând chiar apariția mucegaiului. Unele modele de aparate de aer condiționat sunt prevăzute cu o pompă de condens care ajută la evacuarea apei, iar dacă această pompă este defectă, apa s-ar putea să nu se scurgă în mod eficient și s-ar putea scurge din unitatea exterioară.

O altă posibilă cauză o reprezintă o defecțiune a sistemului de refrigerare, mai aexact o pierdere de agent frigorific (freon) sau o funcționare necorespunzătoare a evaporatorului. Este de asemenea important de menționat că o cantitate mică de apă se poate scurge din zona motorului chiar și atunci când aparatul de aer condiționat funcționează corespunzător și nu există nici o defecțiune. Aparatul produce condens, care provine de la umiditatea extrasă din mediul înconjurător, iar această apă tinde să se scurgă spre exterior, ceea ce nu reprezintă o problemă decât dacă scurgerea este una semnificativă.

Un semnal de alarmă care ar putea indica, într-adevăr, o problemă serioasă este apariția unui zgomot neobișnuit și persistent, provenit din unitate.

Cum previi scurgerile de apă

Scurgerile de apă de la aparatul de aer condiționat pot da mari bătăi de cap, însă anumite măsuri de precauție pot ajuta echipamentul să funcționeze fără probleme. Iată câteva recomandări de care este bine să ții cont pentru a evita apariția scurgerilor de apă:

Curățare și întreținere regulată. Praful și murdăria se pot acumula în interiorul aparatului de aer condiționat, provocând înfundări și blocaje care duc la acumulare de apă. De aceea, curăță periodic serpentinele și furtunul de evacuare a condensului pentru a asigura un flux corect de aer și o scurgere adecvată.

Verifică și înlocuiește filtrele de aer. Filtrele înfundate sau murdare pot restricționa fluxul de aer, ceea ce duce la înghețarea serpentinelor evaporatorului, deoarece, atunci când gheața se topește, rezultă scurgeri de apă. De aceea, înlocuiește filtrele periodic, la 1-3 luni.

Asigură o evacuare corespunzătoare. Verifică periodic furtunul de evacuare a condensului pentru eventuale înfundări sau obstrucții. Pentru a elimina depunerile acumulate, folosește un aspirator pentru umed și uscat. Asigură-te că furtunul de drenaj este poziționat și înclinat corect pentru a permite curgerea liberă a apei, relatează carrier.com.

Programează o revizie tehnică. Revizia tehnică realizată periodic de un specialist este o etapă esențială în întreținerea aparatului de aer condiționat. Un tehnician calificat verifică starea generală a echipamentului, curăță componentele interne și poate interveni acolo unde este cazul, prevenind apariția eventualelor scurgeri de apă. Un specialist este cel care poate aprecia dacă o curățare amănunțită rezolvă o anumită problemă sau dacă situația necesită o intervenție de altă natură, generată de o defecțiune tehnică ori electrică.

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