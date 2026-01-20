Secretarul Trezoreriei SUA consideră controlul asupra Groenlandei o necesitate pentru asigurarea stabilității globale. Această măsură ar reprezenta „cea mai bună soluție pentru Groenlanda, Europa și SUA”.

Întrebat cum diferă această propunere de anexarea Crimeei de către Rusia, Bessent a subliniat că europenii ar trebui să înțeleagă beneficiile acestei inițiative.

„Cred că europenii vor înțelege că acesta este cel mai bun lucru pentru Groenlanda, pentru Europa și pentru Statele Unite”, a spus oficialul.

Pe de altă parte, retorica administrației Trump privind Groenlanda a generat critici din partea mai multor legislatori americani, inclusiv republicani. Groenlanda, fiind o parte autonomă a Regatului Danemarcei, membru NATO, a stârnit preocupări în rândul democraților, care avertizează că orice acțiune unilaterală a SUA ar putea afecta alianța NATO.

Bessent a respins ideea că SUA ar trebui să aleagă între prioritizarea Groenlandei sau NATO, numind această dilemă „o alegere falsă”.

Totuși, oficialul a reiterat angajamentul SUA față de alianța nord-atlantică: „Desigur, vom rămâne parte a NATO”.

De asemenea, el a menționat posibilitatea ca președintele Trump să justifice o eventuală utilizare a forței pentru preluarea Groenlandei prin invocarea unor puteri de urgență.

Această idee a fost criticată de senatorul republican Rand Paul, președintele Comitetului pentru Securitate Internă din Senatul SUA, care a catalogat o astfel de acțiune drept „ridicolă”, având în vedere că în Groenlanda nu există o situație de urgență.

Anterior, Trump a insistat asupra nevoii SUA de a obține controlul total asupra Groenlandei invocând motive de securitate națională.

Această intenție a fost respinsă ferm de Groenlanda, Danemarca și alți aliați europeni.

Liderii Uniunii Europene au anunțat că vor analiza aceste tensiuni în cadrul unei întâlniri, subliniind 6 principii-cheie:

respectarea dreptului internațional și a suveranității,

solidaritatea cu Danemarca și Groenlanda,

interesul comun pentru securitatea Arcticii,

opoziția față de tarifele comerciale nejustificate,

respingerea oricărei forme de coerciție,

continuarea dialogului constructiv cu SUA.

Bessent a menționat, de asemenea, că SUA mențin o relație echilibrată cu China, dar a avertizat că o eventuală destabilizare cauzată de această țară ar putea determina o reacție promptă din partea administrației americane.

„Dacă China ar face ceva care să perturbe acest echilibru, cred că președintele ar fi pregătit să acționeze”, a adăugat el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE