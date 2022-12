De ce este importantă pentru Vladimir Putin repatrierea, printr-un schimb de prizonieri, a traficantului de arme Viktor Bout

Publicația americană subliniază diferența majore între faptele pentru care cei doi au fost condamnați. Pe de o parte, SUA a repatriat o sportivă care a primit 9 ani de închisoare într-o colonie penală după ce în bagajul ei au fost descoperite urme de ulei de hașiș în cartușul de la vaporizator. În schimb, Rusia a primit un cetățean rus care catalogat drept cel mai prolific traficant de arme din ultimele decenii, care a alimentat conflicte din Africa și a fost condamnat într-un tribunal american pentru un complot de a ucide americani, faptă pentru care a primit 25 de ani.

Cunoscut sub porecla „Negustorul morții”, Bout este la bază pilot și antreprenor. El a fost un traducător militar în perioada sovietică, dar este acuzat că a lucrat în serviciile secrete rusești și a devenit un pion important pentru ei în furnizarea de arme în întreaga lume pentru a susține obiectivele geopolitice ale Moscovei.

Au existat și sugestii că ar fi servit alături de actuali oficiali de la vârful puterii ruse care sunt acum apropiați de președintele Vladimir Putin. „Aceasta ar fi putut explica intensitatea cu care americanii l-au căutat. Nu a fost niciodată un nimeni”, subliniază analiza CNN.

El este acuzat, de mai mulți analiști și de investigațiile ONU, de proliferarea armelor de calibru mic pe continentul african în anii ’90 și începutul anilor ’00, ceea ce a negat. Au existat acuzații că a înarmat chiar și organizația teroristă al-Qaida, lucru iar negat. Reputația sa l-a făcut subiect de Hollywood, fiind în centrul unui film cu Nicolas Cage în rolul principal, numit „Lord of War”.

România a fost implicată în prinderea acestuia de către Statele Unite. Viktor Bout a fost arestat pe 7 martie 2008 în Thailanda, în urma unei colaborări între autoritățile americane și cele din România. Unul dintre complicii lui Bout venise în România pentru a negocia un transport de armament cu agenți sub acoperire ai SUA.

Totul a fost o operațiune a US Drug Enforcement Agency, în care Bout a fost păcălit să accepte să furnizeze arme agenților americani care pretindeau că sunt teroriști columbieni. Armele erau destinate pentru atacuri menite să ucidă americani. „Este o ciudățenie că, după toate crimele de care a fost acuzat Bout, cea pentru care a făcut închisoare a fost o conspirație – un complot, mai degrabă decât un act infracțional”, remarcă CNN.

Bout a fost extrădat în Statele Unite în 2010, doi ani mai târziu fiind condamnat la 25 de ani de închisoare.

Analiza CNN subliniază că cea mai mare surpriză astăzi este modul în care acest schimb a avut loc chiar în timpul invaziei brutale al Rusiei în Ucraina. Astfel, schimbul de prizonieri arată că SUA și Rusia pot colabora și într-o perioadă în care Rusia ucide civili ucraineni nevinovați, iar SUA furnizează arme cu care Ucraina ucide soldații ruși.

„Acesta este un lucru bun pentru toată lumea de pe planetă. Înseamnă că cei cu mintea limpede prevalează, iar interesele de bază înving”, remarcă CNN.

The FSB published footage of the exchange of American Brittney Griner for Russian Viktor Bout. pic.twitter.com/tDQKedqnru