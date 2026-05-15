Victoria Ingrid Alice Désirée, Prințesă Moștenitoare a Suediei, Ducesă de Västergötland, este moștenitoarea tronului Suediei. Dacă va deveni regină, va fi a patra regină a Suediei, după regina Margaret, regina Christina și regina Ulrika Eleonora.

Vizită-surpriză pe insula Gotland: Prințesa Moștenitoare Victoria a Suediei a participat la exercițiul militar Aurora 26!

Evenimentul, care a reunit aproximativ 18.000 militari din 12 țări NATO și Ucraina, a fost unul dintre cele mai mari exerciții militare organizate în Suedia. Exercițiile au implicat unități din armată, marină, forțe aeriene și garda națională, precum și alte forțe de luptă suedeze.

Fotografia arată că Ucraina este reprezentată de luptători ai Gărzii Naționale, în special din batalionul Azov.

Batalionul Azov, o grupare de luptători care a apărut ca urmare a anexării Crimeei de către Rusia în 2014, cu viziuni de extremă dreapta, a devenit una dintre motivațiile folosite de propaganda Kremlinului pentru invazia din Ucraina.

În 2022, timp de 80 de zile, o mână de soldați ucraineni din Batalionul Azov, adăpostiți alături de civili în măruntaiele oțelăriei din orașul Mariupol, au rezistat în mod neverosimil asaltului neîncetat al forțelor ruse.

Prințesa Moștenitoare a avut ocazia să întâlnească soldați și ofițeri implicați în exercițiu și să viziteze cel mai modern complex militar al Suediei.

Vizita a început la poligonul de tragere Tofta, apoi Prințesa Moștenitoare a salutat unitățile participante, precum și recruții staționați în Gotland.

„A beneficiat de un tur privat al garnizoanei”, a declarat Tomas Ängshammar, șeful de comunicare al regimentului P18 din Gotland.

Mai târziu, viitoarea regină a Suediei s-a îmbarcat pe nava de război HMS Carlskrona, unde a fost organizat un seminar pe tema „Importanța strategică a Gotlandului”.

Seara s-a încheiat cu o cină la bordul navei.

Vizita a fost ținută secretă până a doua zi, când au apărut imagini cu prințesa de la eveniment.

În cadrul vizitei, Victoria a luat parte la „Distinguished Visitors Day”, o zi dedicată invitaților speciali, organizată de Comandantul Suprem al Forțelor Armate Suedeze, generalul Michael Claesson.

Exercițiul Aurora 26 subliniază angajamentul Suediei față de cooperarea internațională în domeniul apărării și întărește relațiile cu statele membre NATO și Ucraina.

