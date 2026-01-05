Pista drogurilor, în centrul anchetei privind moartea lui Sergiu

Sergiu Țârnă nu avea cazier judiciar, cel mult câteva plângeri la Prefectură ca posibil consumator de stupefiante. Cu toate acestea, tocmai legăturile cu piața drogurilor par să fie cheia pentru înțelegerea crimei comise în noaptea de 30 decembrie.

Potrivit publicației Il Gazzettino, aceasta este pista pe care merg anchetatorii în încercarea de a face lumină asupra asasinatului, în așteptarea rezultatelor autopsiei efectuate vineri.

Mărturii din anturaj: „Era sub supravegherea poliției”

Pe lângă probele strânse de anchetatori, ies la iveală și declarații ale unor persoane care au avut de-a face cu Sergiu Țârnă în ultimele săptămâni de viață.

„Mai era puțin și forțele de ordine veneau să-l ridice. Știam cu toții că avea poliția pe urme, că era sub supraveghere de ceva vreme”, a declarat un cunoscut al tânărului.

La cinci zile de la crimă, o certitudine pare să se contureze: Sergiu ar fi fost implicat în afaceri mult prea mari pentru el, aceleași rețele care aduc cantități importante de droguri în oraș, ulterior distribuite pe piețele de trafic din zona continentală a Veneției.

Barurile din Mestre și legătura cu lumea interlopă

Deși trupul său a fost găsit într-o zonă rurală, pe via Pallada din Malcontenta, anchetatorii caută acum răspunsurile în inima orașului Mestre.

Până la sfârșitul verii, Sergiu Țârnă lucrase ca barman la barul Dalla Moretta, situat pe via Palazzo, la câțiva pași de piazza Ferretto.

Localul a fost implicat de mai multe ori în scandaluri legate de clienți problematici și episoade de violență, care l-au determinat pe prefectul Veneției, Gaetano Bonaccorso, să dispună închiderea acestuia.

Nu este exclus ca, prin activitatea sa din spatele barului, Sergiu Țârnă să fi intrat în contact cu persoane cu antecedente penale, cu care ulterior ar fi ajuns să colaboreze.

O presupusă datorie către albanezi

Tânărul lucrase în mai multe localuri din Veneția și centrul Mestre, unde ar fi intrat în contact nu doar cu clienți obișnuiți, ci și cu traficanți și consumatori de droguri. Ultimul său loc de muncă a fost barul Esquina De Luxe, de pe via Lazzari, unde începuse să lucreze de doar câteva săptămâni, după o perioadă de inactivitate de câteva luni.

Potrivit anchetatorilor, Sergiu Țârnă nu ar fi reușit să își achite anumite datorii față de grupul din care făcea parte, format în special din cetățeni albanezi.

Dacă această pistă se va confirma, contextul se înscrie într-un tablou deja cunoscut: în zona Veneției, traficul de droguri este controlat, pe de o parte, de grupări nigeriene, iar pe de altă parte de intermediari albanezi, care folosesc rețele extinse de curieri, în special de origine tunisiană.

Execuție în stil mafiot

Modul în care Sergiu Țârnă a fost ucis indică o execuție în toată regula, cu trăsături specifice crimei organizate, scriu jurnaliștii italieni. Anchetatorii sunt aproape convinși că nu a fost vorba de o singură persoană, ci de un adevărat „comando”.

Este foarte probabil ca agresorii să fi fost persoane cunoscute victimei, cu care se mai întâlnise în trecut și în compania cărora a mers de bunăvoie. Trupul său prezenta o singură rană fatală, în zona tâmplei, fără urme de luptă sau semne de constrângere.

Sergiu Țârnă nu a ajuns la locul crimei legat, bătut sau cu propria mașină, ci escortat de cei care aveau să-l trădeze și să-l ucidă. Tânărul încă purta hainele de muncă.

Anul trecut, tot în Italia, un șofer român de TIR, în vârstă de 32 de ani, a fost ucis într-o parcarea din zona industrială a orașului Bolzano, după o ceartă violentă cu un coleg. Agresorul, un alt camionagiu român, a fost prins câteva ore mai târziu pe autostrada A22, cu hainele pline de sânge.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE