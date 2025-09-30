Istoria proiectului DX 16

Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor, a explicat situația într-o conferință de presă recentă. El a subliniat că ar fi fost mai eficient dacă proiectul ar fi rămas în gestiunea autorităților locale.

„Și eu cred că ar fi fost logic și firesc să continuăm un lucru care a funcționat, și dacă ar fi fost așa acum am fi într-o situație mult mai bună decât cea în care suntem”, a declarat Mălan.

Drumul expres Oradea – Arad, cu o lungime de peste 120 km, a avut o istorie complicată. Inițial, proiectul a fost ignorat timp de un deceniu de fosta Companie Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR).

În 2020, Ilie Bolojan, pe atunci președinte al CJ Bihor, a reușit să obțină preluarea proiectului de către administrațiile județene din Bihor și Arad, împreună cu primăriile Oradea și Arad. Acestea au actualizat studiul de fezabilitate și au elaborat proiectul tehnic.

Motivele amânării proiectului DX 16

Conform eBihoreanul, CNAIR a preluat din nou proiectul și a anunțat că va emite ordinul de începere a lucrărilor abia în martie 2027. Mălan a explicat că unul dintre motivele invocate este legat de exproprierea terenurilor necesare pentru extragerea pământului pentru lucrări.

„Este o problemă de expropriere pentru gropile de pământ de unde ar urma să se ia pământul necesar pentru lucrări”, a precizat Mălan.

Florin Birta, primarul Oradiei, a criticat acuzațiile aduse lui Ilie Bolojan, acum premier, privind lipsa de finanțare pentru proiect. Birta a subliniat că problema reală este supra-contractarea proiectelor fără acoperire financiară.

„S-au aprobat proiecte de aproape 40 miliarde euro și erau fonduri de 28 miliarde euro”, a explicat edilul.

Controversele politice care învăluie proiectul Drumului Expres Oradea – Arad

Deputatul PSD Mihai Fifor a acuzat public premierul Bolojan de oprirea finanțării pentru DX 16.

Într-o scrisoare deschisă, Fifor și alți parlamentari de Arad au solicitat continuarea finanțării, subliniind importanța strategică a proiectului.

„Domnule Prim-ministru, în numele comunităţii arădene, vă solicităm să nu opriţi finanţarea investiţiei în Drumul expres Arad–Oradea. Această investiţie nu este doar un proiect local sau regional. Ea face parte din culoarul strategic european Via Carpathia, care conectează Nordul şi Sudul Europei prin coridorul estic”, se arată în scrisoarea citată de eBihoreanul.

Stadiul actual al proiectului

Drumul expres Oradea – Arad nu este doar un proiect de infrastructură locală. Face parte din coridorul strategic Via Carpathia, care leagă nordul și sudul Europei prin estul continentului.

Are o importanță majoră pentru dezvoltarea economică a regiunii și pentru mobilitatea militară pe flancul estic al NATO.

În prezent, DX 16 are constructori desemnați pentru toate cele trei tronsoane: Oradea – Salonta, Salonta – Chișineu Criș și Chișineu Criș – Arad. Finanțarea este asigurată prin Programul Transporturi 2021-2027.

Contractul pentru primul lot, Chișineu-Criș – Salonta (33,7 km), a fost semnat în mai 2024. Valoarea acestuia este de 2,32 miliarde lei fără TVA, cu un termen de finalizare de 24 de luni.

Parlamentarii PSD au anunțat că vor prezenta un plan de stimulare economică care să sprijine investițiile și să continue proiectele majore de infrastructură. Ei sugerează utilizarea programului SAFE al UE pentru finanțarea DX 16, subliniind importanța sa strategică în contextul mobilității militare.

