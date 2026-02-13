Dispozitivul se afla lângă victimă în momentul exploziei. Imaginile arată patul, salteaua și cearșafurile arse de suflu, Din fericire, deși a suferit arsuri grave și un șoc, viața tinerei nu este în pericol.

Așa arăta patul după explozie

Specialiștii atrag atenția asupra pericolelor legate de utilizarea dispozitivelor electronice în pat, mai ales în timpul încărcării.

Căldura generată de aceste dispozitive poate conduce la supraîncălzire și incendii, mai ales dacă sunt acoperite cu pături sau perne.

De asemenea, utilizarea dispozitivelor defecte sau de calitate inferioară, inclusiv cele fabricate în China, crește riscul de scurtcircuit și explozie

Chiar și dispozitivele originale, precum cele produse de Apple, pot să cedeze neașteptat.

Pe lângă riscurile fizice, utilizarea telefoanelor mobile în pat înainte de somn are efecte negative asupra organismului.

Lumina emisă de ecrane inhibă producția de melatonină, hormonul responsabil de reglarea somnului.

În acest context, experții recomandă evitarea utilizării gadgeturilor cu cel puțin 1,5 ore înainte de culcare și încărcarea lor într-o altă cameră.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE