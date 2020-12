Nina Iliescu a explicat că, de obicei, cereau urna mobilă și votau acasă, însă anul acesta nu au mai solicitat urna, după ce au aflat că șefa secției de votare, cea care venea la ei acasă în ziua scrutinului, a fost confirmată cu COVID-19. „Nu vrem să ne expunem niciunui pericol”, a spus soția fostului președinte.

Nu am cerut urna mobila de data asta. Am constatat că șefa secției unde suntem arondați a avut coronavirus și, de regulă, ea venea cu urna. Și am zis să ne învățăm minte, nu mai cerem.

Nina Iliescu: