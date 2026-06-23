  • Scriitoarea Rita Klaus (pseudonim Lena Havek), 44 de ani, este o autoare de succes de cărți pentru copii și tineret. Născută în satul Grainau, a studiat literatura și psihologia socială la LMU München.
  • În 2023, ea a publicat o carte care rezumă experiențele românești, „Efectiv Transilvania – din cotidianul țicnit al unei familii de emigranți bavarezi” („Tatsächlich Transsilvanien – Aus dem verrückten Alltag einer bayerischen Auswandererfamilie”).

Pe Valea Hârtibaciului

De ce ar abandona o familie cu patru copii mici (3 băieți și o fetiță) ferma sa dintr-un sat bavarez liniștit și s-ar muta în „țara de dincolo de păduri”, așa cum este numită Transilvania în latină? Mutarea în mediul rural românesc are multe avantaje – unul dintre ele fiind condițiile de viață relativ ieftine.

Familia Ritei Klaus a decis să părăsească liniștea unei mici localități din Bavaria pentru a începe o nouă viață în Transilvania, într-un sat din zona Văii Hârtibaciului, județul Sibiu.

Rita Klaus explică motivele din spatele acestei schimbări radicale și cum s-a adaptat viața lor într-o regiune cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase, dar și pentru provocările pe care le implică traiul rural.

La început, copiii au bombănit pe decizia noastră, dar acum văd din ce în ce mai mult beneficiile. Cum ar fi faptul că pot alerga noaptea târziu. În plus, banii lor de buzunar sunt suficienți pentru cumpărături mai multe. Fiecare are propria cameră. Casa este mare și totuși a fost ieftină.

„Gropile de gunoi sălbatice și câinii fără stăpân. Nu are sens să ne plângem”

Înainte de a se muta, familia Klaus avea unele prejudecăți despre România. „Gropile de gunoi sălbatice și câinii fără stăpân sunt două probleme evidente în România”, mărturisește Rita Klaus.

Totuși, aceasta subliniază că astfel de aspecte nu i-au descurajat: „Nu are sens să ne plângem, mai ales că orice soluție pare să creeze alte probleme”.

„Nu nu s-a furat nimic și nu am dat mită”

Cu toate acestea, familia nu a avut probleme cu corupția sau furturile, iar birocrația a fost de multe ori mai strictă decât se așteptau.

Nu ni s-a furat nimic până acum și nu a trebuit să dăm mită nimănui.

„Vizita noastră la notar pentru cumpărarea casei a fost amânată pentru că planul clădirii nu era actualizat – și era vorba de câțiva centimetri. Ca o paranteză, întregul sistem cadastral din România tocmai a fost digitalizat”, povestește ea.

„În Germania, doar sucurile pentru copiii ar fi costat 40 de euro, în timp ce aici, cu aceiași bani, plătim masa pentru întreaga familie”

Un avantaj semnificativ al vieții în România este costul de trai mai mic. „În Germania, doar sucurile pentru copiii ar fi costat 40 de euro, în timp ce aici, cu aceiași bani, plătim masa pentru întreaga familie”, afirmă Rita Klaus.

În plus, familia apreciază ritmul mai lent al vieții și libertatea pe care o oferă traiul în mediul rural românesc. „România te forțează să încetinești ritmul. De fiecare dată când trec granița, am senzația că ziua devine mai lungă cu o oră”, adaugă ea.

„Doar aici copiii pot învăța programare dimineața și își pot ajuta părinții să sacrifice animalele după-amiaza”

„Oamenii se întreabă cum să se descurce cu o pensie de 800 de lei. Își fac griji dacă recolta de porumb va fi bună; dacă găinile au fost mâncate de vulpi, dacă nepotul lor a adus medicamente din oraș”, a constatat Rita.

Timpul curge diferit aici. Doar aici copiii pot învăța programare dimineața și își pot ajuta părinții să sacrifice animalele după-amiaza. Bunicul prepară lichior de bucătărie, în timp ce nepoata lui este într-o conferință telefonică cu sediul central al companiei din Noua Zeelandă, pe terasă.

„Port mult negru și îmi place să fac decorațiuni de grădină din oase de animale”

Transilvania, cunoscută pentru legendele despre Dracula și misterele sale, a adus o provocare culturală interesantă pentru familia Klaus.

„Nimeni nu se așteaptă să te conformezi complet normelor locale. Trebuie doar să te încadrezi în ceea ce eu numesc un coridor larg al așteptărilor”, explică Rita.

„Sunt un fan al vechiului Conte Dracula, prin urmare, am gusturi specifice în materie de îmbrăcăminte și decorațiuni interioare. Port mult negru și sclipici și îmi place să fac decorațiuni de grădină din oase de animale. Chestii de genul acesta”, spune Rita.

Dacă aș aduce acasă în Bavaria un rucsac plin de oase de animale, aș fi deja la închisoare sau cel puțin într-un cabinet de terapie. Dar în satul meu din Transilvania, oamenii ridică din umeri amuzați și spun: „Vai, nemții ăia! Așa sunt ei!”.

Fascinată de mitologia locală, ea a dedicat un capitol al cărții sale recent publicate vampirilor și strigoilor.

„Deși nu port usturoi cu mine tot timpul, femeile vârstnice pe care le întâlnesc uneori la marginea pădurii își fac semnul crucii când mă văd”, glumește Rita.

Conexiunea dintre germani și români

Relația istorică dintre comunitățile germane și românești din Transilvania a contribuit la o adaptare mai ușoară a familiei Klaus.

„Românii sunt mândri că am ales să trăim în satul lor”, spune Rita. Deși inițial vecinii au fost surprinși, între cele două comunități există o coexistență armonioasă de peste 800 de ani, cu excepția perioadei de după Al Doilea Război Mondial.

În ciuda lipsurilor materiale, infrastructura din zonă se îmbunătățește constant. Satul în care locuiește familia beneficiază de internet de mare viteză, iar cablurile electrice au fost îngropate recent, pentru a preveni întreruperile de curent.

Nu are încă un sistem de canalizare în sat, dar are internet super rapid și ieftin. Rita: „O fântână în curtea din spate și un centru de date în pod, cred că românii au prioritățile corecte!”.

„Avem un WC în curte, dar și internet de un gigabit pe secundă pentru doar 8 euro pe lună”, spune Rita Klaus, subliniind prioritățile diferite ale românilor.

Dor de cârnații albi, teama de mafia lemnului

Copiii familiei Klaus s-au adaptat treptat la noul stil de viață și acum apreciază libertatea pe care o au în România.

Fiecare dintre ei are propria cameră, iar banii de buzunar le ajung pentru mici cheltuieli. În plus, familia a ales să își educe copiii în sistem online, evitând astfel drumurile lungi și periculoase către școală.

Deși Rita recunoaște că îi lipsesc cârnații albi, tradiționali, din Bavaria, viața în România le-a oferit oportunitatea de a învăța noi abilități, de la tăiat lemne până la prepararea vinului alb.

Există totuși o problemă: mafia lemnului: „Pur și simplu nu intrăm în pădure noaptea. Dar nu din cauza lupilor, ci din cauza mafiei lemnului. E mult mai periculos, nu ezită la vederea unor pădurari reali sau presupuși!”.

România este o țară a improvizației, iar noi am învățat să privim asta cu simpatie. Regulile sunt văzute mai mult ca recomandări. Este o moștenire a comunismului. Unii ar spune anarhie. Noi privim asta cu simpatie. Viața aici este cu adevărat liberă.

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