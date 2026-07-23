Au fost introduse „principii de bun-simț și de grijă față de banul public”

Documentul introduce ținte anuale de reducere a restricțiilor de viteză sau penalizări pentru conducerile neperformante, potrivit lui Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul MTI. Acest lucru marchează o schimbare radicală în administrarea infrastructurii feroviare din România.

„Reguli noi la calea ferată: contract de performanță, nu doar pe hârtie! Am finalizat negocierile cu CFR SA pentru Contractul de Activitate și Performanță 2026-2030 – documentul care stabilește ce primește compania de la stat și, mai ales, ce datorează în schimb românilor”, a anunțat secretarul de stat.

El anunță că au fost introduse, „în premieră”, mai multe „principii de bun-simț și de grijă față de banul public”.

Un astfel de principiu prevede că toate coridoarele modernizate nu vor fi lăsate să se degradeze. Sunt prevăzute și ținte anuale de reducere a restricțiilor de viteză.

„Acolo unde s-au investit miliarde de euro – Curtici-Arad-Simeria, București-Constanța, București-Predeal – contractul impune pentru prima dată ținte anuale obligatorii: indisponibilitatea cauzată de restricțiile de viteză trebuie să scadă cu 8% pe an, iar minimum 30% din fondurile de întreținere merg către aceste linii. Investiția din bani publici se protejează, nu se irosește”, spune Horațiu Cosma.

De asemenea, pe întreaga rețea, degradarea nu mai poate fi „programată” prin contract. „Indisponibilitatea liniilor nu poate depăși, în niciun an până în 2030, nivelul din 2025. Direcția e una singură: în bine”, a adăugat el.

Termene ferme pentru semnalizarea europeană ERTMS

Sistemul European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS), standardul unic european de semnalizare și control al vitezei trenurilor, devine operațional.

„Semnalizarea europeană ERTMS devine operațională, cu termene ferme. Echipamentele moderne instalate cu bani europeni vor fi folosite efectiv, nu ținute pe «oprit»: Curtici-Simeria intră în exploatare comercială sub ETCS până la 31 decembrie 2026, urmată de București-Constanța. Utilizarea se măsoară trimestrial”, mai precizează oficialul de la MTI.

Bonusuri în anumite condiții

Angajații CFR vor primi bonusuri integrale doar dacă își îndeplinesc obiectivele în proporție de 95%.

„Performanța se plătește, neperformanța, nu. Bonusurile integrale ale conducerii se acordă doar la minimum 95% din obiective – până acum, pragul era 80%. Sub 80% – audit extern obligatoriu; sub 60% – zero bonusuri și plan de redresare impus de minister”, potrivit sursei citate.

Introducerea contabilității pe secții

De asemenea, lista restricțiilor de viteză se va publica lunar de CFR, fiind oferită atât cauza, cât și termenul de eliminare pentru fiecare. Starea reală a rețelei, restanțele și nevoile de finanțare, devine anexă la contract, actualizată anual, cu sinteza publicată.

„Fiecare secție de cale ferată cu socoteala ei. Introducem contabilitatea pe secții: cât produce și cât costă fiecare linie. Decizii pe date, nu pe impresii”, spune Horațiu Cosma.

Operatorii de transport vor fi despăgubiți pentru întârzierile cauzate de infrastructură.

„Cei care circulă pe rețea au un cuvânt de spus. Operatorii de transport vor fi consultați anual asupra calității infrastructurii, iar sistemul de performanță devine funcțional: întârzierile cauzate de infrastructură se plătesc”, mai susține secretarul de stat.

Gara de Nord – Aeroportul Henri Coandă: „cartea de vizită a României”

Nu în ultimul rând, linia Gara de Nord – Aeroportul Henri Coandă va fi „tratată ca o carte de vizită a României”, cu „standarde contractuale de disponibilitate, zero restricții de viteză noi, mentenanță exclusiv noaptea”, a conchis oficialul de la Ministerul Transporturilor.

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