De ce o Dacia mai ieftină la cumpărare ajunge să coste mai mult decât o Toyota după trei ani

Toyota costa cu 6.500 de euro mai mult la cumpărare

O analiză realizată în Suedia de publicația auto Vi Bilägare arată că Dacia Bigster pierde 47% din prețul inițial în trei ani, în timp ce Toyota Corolla Cross se depreciază cu 33%. Calculul a fost făcut pentru 60.000 de kilometri parcurși în această perioadă. Comparația a inclus trei SUV-uri: Dacia Bigster, considerat una dintre cele mai inteligente achiziții în acest moment pentru cei interesați de un SUV hibrid, Toyota Corolla Cross și MG HS.

Versiunea Dacia Bigster analizată era echipată cu sistemul hibrid de 1,8 litri și 155 CP și costa în Suedia aproximativ 32.515 euro. Toyota Corolla Cross avea un sistem hibrid de 2,0 litri, tracțiune integrală și un preț de aproximativ 39.020 de euro. Prin urmare, Toyota era cu circa 6.500 de euro mai scumpă decât Dacia la momentul cumpărării. MG HS, un model plug-in hibrid, costa aproximativ 39.750 de euro.

La prima vedere, Dacia ar fi trebuit să fie cea mai ieftină mașină de deținut. Avea un preț mai mic, iar costurile pentru mentenanța tehnică erau, de asemenea, mai reduse.

Dacia merge mai rar la service decât Toyota

Un alt avantaj al modelului Dacia era intervalul de service. Pentru Bigster, revizia este recomandată la 30.000 de kilometri sau o dată pe an. Toyota Corolla Cross trebuie dusă la service la fiecare 15.000 de kilometri sau o dată pe an. În trei ani și 60.000 de kilometri, acest lucru înseamnă mai multe vizite la service pentru Toyota.

În analiza suedezilor au intrat și consumul real obținut în teste, taxele anuale, asigurarea obligatorie și costurile cu mentenanța. A fost adăugată și o sumă fixă de 10.000 de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 900 de euro, pentru spălătorii și alte cheltuieli curente. Cu toate acestea, avantajele Daciei au fost anulate de depreciere.

Dacia pierde 47% din valoare în trei ani

Toyota Corolla Cross ar urma să piardă 33% din valoarea inițială după trei ani și 60.000 de kilometri. Deprecierea calculată se ridică la aproximativ 12.875 de euro. Dacia Bigster ar pierde 47% din prețul de cumpărare, ceea ce înseamnă o depreciere de aproximativ 15.282 de euro.

De ce o Dacia mai ieftină la cumpărare ajunge să coste mai mult decât o Toyota după trei ani
Imagine generată cu AI

Raportat doar la depreciere, costul este de 0,21 euro pentru fiecare kilometru parcurs cu Toyota și de 0,25 euro pe kilometru în cazul Daciei. Diferența de peste 2.400 de euro pierdută la revânzare face ca Toyota, deși mai scumpă inițial, să devină mai avantajoasă după trei ani.

Cât costă în realitate fiecare kilometru

După includerea tuturor cheltuielilor, Dacia Bigster ajunge la un cost total de 4,42 coroane suedeze pe kilometru, echivalentul a aproximativ 0,40 euro. Toyota Corolla Cross are un cost de 4,20 coroane pe kilometru, adică aproximativ 0,38 euro. Diferența pare mică, de numai doi eurocenți pe kilometru, dar la 60.000 de kilometri ajunge la aproximativ 1.200 de euro.

MG HS este cel mai scump dintre cele trei modele analizate. Costul său total este cuprins între 0,43 și 0,46 euro pe kilometru, în funcție de consumul în regim plug-in hibrid. Modelul chinezesc pierde 49% din valoare în numai trei ani.

De ce prețul mic de cumpărare poate păcăli șoferii

Cumpărătorii se uită de obicei la prețul afișat în showroom, la consum și la costul reviziilor. Deprecierea este însă una dintre cele mai mari cheltuieli asociate unei mașini noi. Ea reprezintă diferența dintre suma plătită la cumpărare și prețul obținut la revânzare. Chiar dacă proprietarul nu scoate efectiv bani din buzunar în fiecare lună pentru depreciere, pierderea devine vizibilă în momentul în care vinde mașina.

Analiza suedeză arată că și unele modele Opel și Fiat pot pierde aproximativ jumătate din valoare în trei ani. În cazul unor mașini chinezești, deprecierea poate ajunge la 55% sau chiar mai mult.

Calculul se poate schimba dacă mașina este păstrată mai mult timp

Comparația este valabilă pentru condițiile folosite în test: trei ani de proprietate și 20.000 de kilometri parcurși anual, în Suedia. Un șofer care păstrează mașina timp de șapte sau zece ani poate obține un rezultat diferit. Deprecierea cea mai mare apare de obicei în primii ani, iar costul acesteia se împarte la un număr mai mare de kilometri dacă automobilul este utilizat mai mult timp.

Prin urmare, concluzia nu este că orice Dacia este întotdeauna mai scumpă decât orice Toyota. Analiza arată că, în cazul concret al versiunilor Dacia Bigster și Toyota Corolla Cross testate în Suedia, Toyota devine mai ieftină după trei ani din cauza valorii mai bune păstrate la revânzare.

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