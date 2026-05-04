„La data de 4.05.2026, în jurul orei 13.45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Geniului, sector 6. Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulație, în care au fost implicate trei autovehicule, iar din impact, un autovehicul s-a răsturnat pe plafon”, a transmis, luni, Brigada Rutieră a Capitalei.

Victima, care conducea autoturismul răsturnat, a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

De asemenea, traficul a fost restricționat temporar pe prima bandă a Bulevardului Geniului, pe sensul de mers dinspre Piața Leu către Bulevardul Timișoara.

Potrivit informațiilor preliminare, unul dintre șoferii implicați ar fi fost implicat anterior, tot luni, într-un alt accident rutier în zona Piața Leu, soldat cu avarierea a două vehicule, dar fără victime.

Poliția continuă verificările pentru a stabili cauzele exacte ale ambelor incidente.