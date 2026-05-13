Rusia a atacat Ucraina cu peste 800 de drone, în plină zi

Rusia a lansat un atac masiv cu peste 800 de drone asupra Ucrainei, miercuri, în timpul zilei, provocând moartea a cel puțin șase persoane, potrivit The Guardian. Atacul a venit la doar câteva ore după o altă ofensivă majoră, care, de asemenea, a făcut victime.

Conform autorităților ucrainene, loviturile au vizat mai multe regiuni, printre care Dnipro, Harkov, Odesa și Poltava, afectând infrastructura rezidențială, portuară și energetică.

Într-o postare pe rețeaua socială X, președintele Volodimir Zelenski, aflat miercuri într-o vizită în România, a declarat:

„De la miezul nopții, au fost lansate deja cel puțin 800 de drone rusești, iar atacul este în curs, cu drone suplimentare care intră în spațiul aerian al țării noastre”, a transmis el.

Președintele a subliniat că regiunile vestice, apropiate de granițele NATO, au fost ținte prioritare. Volodimir Zelenski s-a aflat în cursul zilei de 13 mai 2026 la București, la Summitul B9.

Kievul și Moscova au reluat atacurile cu drone și rachete

Atacurile au loc pe fondul reluării loviturilor reciproce între Kiev și Moscova, după un scurt armistițiu. Observatorii ucraineni au raportat cel puțin opt salve de drone lansate de Rusia, inclusiv din Belarus, având ca scop distrugerea infrastructurii critice din Ucraina.

Slovacia a anunțat că își va închide punctele de frontieră cu Ucraina din motive de securitate până la noi dispoziții, iar ministrul de externe al Ungariei, Anita Orbán, a condamnat atacurile asupra regiunilor cu populație de etnie maghiară din vestul Ucrainei.

Contraofensiva ucraineană își face simțită prezența

Pe frontul de 1.250 de kilometri, ofensiva Rusiei a încetinit semnificativ în ultimele luni, iar atacurile ucrainene cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune au început să afecteze instalațiile energetice și de producție din interiorul Rusiei.

„Nu numai că liniile defensive ucrainene rezistă, dar forțele ucrainene au reușit să conteste inițiativa tactică în mai multe zone ale liniei frontului, chiar dacă Rusia continuă să piardă un număr disproporționat de oameni pentru a obține câștiguri minime”, a declarat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Rusia susține că a interceptat sute de drone ucrainene

Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat că a doborât 286 de drone ucrainene deasupra teritoriului său, în Crimeea, Marea Azov și Marea Neagră. În același timp, Ucraina continuă să-și dezvolte tehnologiile proprii pentru a combate astfel de atacuri, devenind un exemplu pentru alte state care se confruntă cu amenințări similare.

