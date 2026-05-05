Cercetare în parcuri citadine din cinci țări europene

Păsările din orașe evită mai mult femeile decât bărbații, iar motivul rămâne un mister, potrivit unui studiu internațional.

Cercetarea, desfășurată în parcuri din cinci țări europene, Cehia, Franța, Germania, Polonia și Spania, a dezvăluit că specii precum pițigoiul mare, vrabia de casă și mierla își iau zborul mai repede atunci când sunt abordate de femei decât de bărbați.

Participanții, bărbați și femei, au fost selectați astfel încât să aibă înălțimi și îmbrăcăminte similare. Cercetătorii au măsurat distanța la care păsările își luau zborul atunci când erau abordate, un indicator cunoscut drept „distanța de inițiere a zborului”.

Bărbații, cu un metru mai mult ca femeile

Rezultatele au arătat că bărbații puteau să se apropie cu aproximativ un metru mai mult decât femeile înainte ca păsările să zboare.

În mod neașteptat, am descoperit că păsările tindeau să fugă mai devreme când erau abordate de femei decât de bărbați. Am fost foarte surprinși de acest rezultat – dr. Federico Morelli de la Universitatea din Torino, coautor al studiului

Studiul sugerează că păsările pot face diferența între bărbați și femei, dar nu este clar care sunt indiciile pe care se bazează. Posibile explicații includ diferențe de miros, formă corporală sau stil de mers.

Mirosuri, sunete, mișcări

Profesorul Daniel Blumstein de la Universitatea din California, Los Angeles, a explicat: „Rezultatele noastre adaugă la cunoașterea în creștere despre modul în care păsările ne percep. Păsările care trăiesc în apropierea oamenilor sunt atente la mirosurile, sunetele și mișcările noastre. Pentru a coexista cu alte specii, este important să înțelegem cum suntem percepuți de ele. Măsurarea distanței de inițiere a zborului este un instrument foarte util pentru a obține această perspectivă”.

Cu toate acestea, identificarea semnalelor specifice este o provocare. „Ar putea fi vorba despre mirosuri sau despre felul în care oamenii pășesc”, a adăugat el.

Dr. Yanina Benedetti, de la Universitatea de Științe ale Vieții din Praga și coautoare a studiului, a remarcat: „Ca femeie pe teren, am fost surprinsă de modul diferit în care păsările au reacționat la noi. Acest studiu scoate în evidență modul în care animalele din orașe îi percep pe oameni, lucru ce are implicații pentru ecologia urbană și egalitatea în știință. Multe studii de comportament presupun că un observator uman este neutru, dar acest lucru nu a fost valabil în cazul păsărilor urbane din studiul nostru.

Ipoteze și întrebări deschise

Cercetătorii au avansat mai multe ipoteze, dar toate rămân deocamdată speculative. Conform dr. Morelli, „am identificat un fenomen, dar nu știm cu adevărat de ce se întâmplă. Totuși, rezultatele noastre evidențiază abilitatea sofisticată a păsărilor de a evalua mediul înconjurător”.

Dr. Benedetti a adăugat: „Păsările urbane reacționează clar la indicii subtile pe care oamenii nu le observă ușor. Studii viitoare ar putea să se concentreze pe factori individuali precum modelele de mișcare, indiciile olfactive sau trăsăturile fizice, testându-le separat pentru a identifica semnalele specifice pe care păsările le detectează”.