De Ana Hațeg,

„Noi am făcut protocol de colaborare cu sindicatele, cu CNSLR Frăția, cu Uniunea Militarilor și Polițiștilor, am făcut cu mai multe sindicate, iar prin aceste protocoale pe care le-am semnat, lidierii sindicatelor respective fac parte din Comitetul Executiv Național. Avem cu cinci sindicate. Toți liderii de sindicate au funcție de vicepreședinte la nivel de Comitet Executiv Național. Am făcut cu cinci sindicate, deci avem cinci vicepreședinți. Au și drept de vot”, a spus Viorica Dăncilă, întrebată despre motivul pentru care Gabriel Oprea a fost prezent duminică la sediul PSD, scrie Digi24.

Gabriel Oprea a fost văzut, duminică seara, în biroul șefilor PSD după înfrângerea suferită de Viorica Dăncilă la alegerile prezidențiale, iar mai mulți lideri de partid au evitat să dea un răspuns clar privind prezența sa, preferând să spună că nu l-au văzut.

Viorica Dăncilă a pierdut, duminică, alegerile prezidențiale, obținând doar 35% dintre voturile electoratului, în timp ce contracandidatul său, Klaus Iohannis a fost votat de 65% și va fi noul președinte al României.

Umăriți pe Libertatea: rezultate vot alegeri prezidentiale 2019 anunțate de BEC și AEP

Citeşte şi:

Ziua feţelor lungi și a cuţitelor ascuţite. Cum a trăit PSD cea mai cruntă înfrângere a ultimilor 20 de ani

Declinul PSD. De la rezultatul istoric de 86% al lui Ion Iliescu, la cel mai mic scor din istoria partidului la prezidențiale

Profilul sociologic al votanților: Klaus Iohannis preferat de electoratul cu studii superioare; Viorica Dăncilă a luat mai bine de jumătate din voturi în sudul țării

GSP.RO Multe femei s-ar rușina să recunoască public așa ceva, dar Michaela Prosan din "Sacrificiul” nu se ferește să spună public

HOROSCOP Horoscop 25 noiembrie 2019. Peștii sunt dornici de experiențe intense