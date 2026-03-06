Unul dintre cele mai importante aspecte este verificarea nivelului și stării uleiului de motor

Unul dintre cele mai importante aspecte este verificarea nivelului și stării uleiului de motor. Conform publicației poloneze Auto Świat, iarna poate afecta semnificativ calitatea uleiului, fie prin scăderea nivelului acestuia, ceea ce indică un consum ridicat, fie prin contaminarea cu alte substanțe, cum ar fi combustibilul sau apa.

Dacă observați o creștere a nivelului uleiului și simțiți miros de combustibil, este recomandat să consultați un mecanic. În cazul unei creșteri semnificative a nivelului, schimbarea imediată a uleiului este imperativă pentru a evita deteriorarea motorului.

Un alt semn de alarmă este prezența unei pelicule albicioase, asemănătoare maionezei, pe capacul de umplere a uleiului. Acest fenomen poate fi cauzat de condensul format din diferențele mari de temperatură, dar dacă această substanță apare în cantități mari sau pe joja de ulei, poate indica pătrunderea apei din sistemul de răcire în ulei. În această situație, este necesară vizita imediată la un atelier auto.

Verificarea lichidului de răcire este o altă etapă crucială

Nivelul acestuia trebuie să fie între marcajele „min” și „max” de pe vasul de expansiune atunci când motorul este rece. Dacă nivelul este mult sub minim, ar putea fi un semn al unei scurgeri, chiar dacă aceasta nu este vizibilă.

Un mecanic experimentat poate detecta mirosul specific al lichidului de răcire evaporat, ceea ce indică o problemă. De asemenea, lichidul trebuie să fie clar și să nu aibă urme de ulei sau miros de gaze de eșapament. Dacă aceste semne sunt prezente, există riscul unei defecțiuni grave la motor, cum ar fi o problemă la garnitura de chiuloasă sau la sistemul de recirculare a gazelor.

Curelele de transmisie trebuie inspectate cu atenție

După trecerea iernii, curelele de transmisie trebuie inspectate cu atenție. Fisurile, crăpăturile sau urmele de ulei pe suprafața lor sunt semne clare că este timpul să fie înlocuite. Cureaua de distribuție, deși adesea ascunsă sub o carcasă, este de o importanță crucială.

Orice semn de uzură, cum ar fi margini sfâșiate sau microfisuri, trebuie să tragă un semnal de alarmă. În unele motoare, cureaua de distribuție funcționează în baie de ulei, iar uzura acesteia poate duce la blocarea motorului înainte ca aceasta să se rupă. Este esențial ca un mecanic să verifice acest element în timpul reviziei.

Semnale care indică posibile probleme ale motorului sau ale altor sisteme

După o iarnă grea, pot apărea diverse semnale care indică posibile probleme ale motorului sau ale altor sisteme. Printre cele mai frecvente semne de alarmă se numără:

Pornirea frecventă a ventilatorului motorului;

Probleme cu funcționarea aerului condiționat sau sunete ciudate la activarea acestuia;

Fluctuații neobișnuite ale temperaturii motorului în timpul funcționării;

Sunete de scârțâit la accelerare, în special cu motorul rece;

Vibrații sau tremurături ale motorului în regim de ralanti.

