Cât de des verifică șoferii români uleiul la mașină

Conform unui studiu comandat în România de Castrol, companie petrolieră care comercializează lubrifianți industriali și auto, o mare parte din proprietarii de mașini cu motoare cu ardere internă nu verifică nivelul de ulei, potrivit Autoexpert. Datele vin în contextul în care producătorii auto recomandă verificarea periodică a uleiului, în special înaintea deplasărilor lungi și la intervale regulate de rulare.

Potrivit sondajului, 75% dintre proprietari au verificat ultima dată nivelul de ulei în urmă cu cel mult 3 luni: doar 46% spun că fac acest lucru cel puțin o dată pe lună, iar alți 29% declară că verifică o dată la 3 luni, În schimb, 13% spun că verifică la fiecare 6 luni, 5% doar o dată pe an, iar 2% au declarat că nu au verificat niciodată nivelul de ulei.

„Cel mai recent sondaj al nostru arată că mulți șoferi amână verificarea nivelului de ulei al mașinii mult mai mult decât recomandăm noi și majoritatea producătorilor auto. Deși multe mașini moderne sunt dotate cu senzori care indică atunci când nivelul de ulei scade periculos de mult, etapele timpurii de uzură și deteriorare a componentelor pot începe deja până în momentul în care șoferul este avertizat”, a precizat Vincent Panel, șef de produs, brand și comunicații în Europa la Castrol.

Când trebuie verificat nivelul de ulei

Majoritatea șoferilor (90%) declară că știu să verifice nivelul uleiului la actuala mașină. Dintre aceștia, 97% sunt bărbați și 84% femei. În cazul în care se descoperă un nivel scăzut de ulei, 79% din cei chestionați (83% sunt bărbați, 75% femei) spun că pot estima cantitatea corectă de lubrifiant cu care să completeze până la atingerea nivelului corect.

De asemenea, 67% dintre cei chestionați verifică singuri nivelul de ulei. 16% apelează la partener sau la soț/soție, 11% la un service auto. Bărbații, cu precădere, verifică singuri uleiul (81%), față de femei (51%). Totuși, din totalul respondenților, 45% ar prefera ca mecanicul să facă această operațiune.

„Cu mulți șoferi care preferă să lase verificările esențiale ale uleiului pe seama altor persoane, îndemnăm mai multe service-uri auto să ofere un serviciu simplu de verificare a uleiului clienților lor ca o modalitate eficientă de a atrage vizite și de a identifica alte lucrări importante”, a mai adăugat Vincent Panel

Reprezentanții Castrol recomandă ca verificarea uleiului să fie realizată la fiecare 1600 km. Ea trebuie făcută neapărat înaintea călătoriilor lungi.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.000 de proprietari români de mașini.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE