O campanie națională de căutare a unui partener pentru o melc rar a fost lansată în Noua Zeelandă. Ned, un melc cu cochilie răsucită spre stânga, a fost descoperit recent într-o grădină din Wairarapa, la nord de Wellington.

Unul din 40.000 de melci are cochilia răsucită spre stânga

Această caracteristică anatomică neobișnuită face aproape imposibilă găsirea unui partener potrivit pentru reproducere. Doar unul din 40.000 de melci are cochilia răsucită spre stânga.

Această inversare a formei cochiliei duce și la inversarea organelor de reproducere, făcând imposibilă împerecherea cu melcii obișnuiți cu cochilie răsucită spre dreapta.

Cum a fost descoperit „Ned”

Giselle Clarkson, ilustratoare și autoare, l-a descoperit pe Ned în timp ce recolta legume. „Ceva era diferit, dar nu puteam să-mi dau seama ce. Primul meu gând a fost că era o altă specie”, a declarat ea.

După descoperirea lui Ned, o campanie națională a fost lansată pentru a-i găsi un partener potrivit. Inițiativa îndeamnă populația Noii Zeelande să caute melci cu cochilie răsucită spre stânga în grădini și parcuri și să raporteze orice descoperire.

Înainte a fost Jeremy

Situația lui Ned amintește de Jeremy, un melc cu cochilie răsucită spre stânga descoperit în Londra, în 2017. O căutare internațională a dus atunci la găsirea a doi parteneri potriviți, care însă s-au împerecheat între ei în loc să se împerecheze cu Jeremy.

Recomandări Exploziile de la Crevedia. La doi ani de la dezastru dosarul bate pasul pe loc, în timp ce inculpații își văd de afaceri. O victimă, la proces: „Totul e o bătaie de joc”

Deși Ned aparține unei specii considerate adesea dăunătoare în grădinile din Noua Zeelandă, campania are un scop mai profund.

Care este scopul „profund”

Catherine Woulfe, redactor la New Zealand Geographic, a explicat: „Scopul nostru este să conectăm oamenii cu mediul înconjurător”.

Ea a adăugat că acțiunea nu ar trebui să fie doar distractivă, ci și o introducere în teme precum grădinăritul și înțelegerea naturii.

Un studiu recent a arătat că legătura omului cu natura a scăzut cu 60% în ultimii 200 de ani.

„În ultimele două nopți, copiii mei și-au pus cu bucurie cizmele de cauciuc și lămpile frontale și au alergat prin grădină timp de jumătate de oră, vânând melci în întuneric. Asta se simte ca o victorie”, a relatat Woulfe.

