Pentru mulți bugetari, zilele libere dintre sărbători au devenit o obișnuință, permițându-le să lege mini-vacanțe fără a-și lua alte zile din concediul de odihnă. Dar, în urma deciziei Guvernului de la finalul acestui an, bugetarii vor fi nevoiți să meargă la serviciu pe 5 ianuarie.
Practic, măsura luată de premierul Bolojan la finalul acestui an se alătură seriei de tăieri bugetare și concedieri în domeniul administrativ pentru diminuarea cheltuielilor.
În schimb, pentru cei care lucrează în locuri unde activitatea nu se oprește, adică spitale și poliție, legea prevede fie timp liber în următoarele 30 de zile, fie un spor la salariu.
Mai jos sunt toate zilele libere din 2026:
- 1 ianuarie Anul Nou (joi)
- 2 ianuarie (vineri)
- 6 ianuarie Boboteaza (marți)
- 7 ianuarie Sfântul Ion (miercuri)
- 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române
- 10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare
- 12 aprilie (duminică) – Paștele ortodox
- 13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște
- 1 mai (vineri) – Ziua Muncii
- 31 mai (duminică) – Rusaliile
- 1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii
- 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului
- 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei
- 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României
- 25 decembrie (vineri) – Crăciunul
- 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun
