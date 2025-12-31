Pentru mulți bugetari, zilele libere dintre sărbători au devenit o obișnuință, permițându-le să lege mini-vacanțe fără a-și lua alte zile din concediul de odihnă. Dar, în urma deciziei Guvernului de la finalul acestui an, bugetarii vor fi nevoiți să meargă la serviciu pe 5 ianuarie.

Practic, măsura luată de premierul Bolojan la finalul acestui an se alătură seriei de tăieri bugetare și concedieri în domeniul administrativ pentru diminuarea cheltuielilor.

În schimb, pentru cei care lucrează în locuri unde activitatea nu se oprește, adică spitale și poliție, legea prevede fie timp liber în următoarele 30 de zile, fie un spor la salariu.

Mai jos sunt toate zilele libere din 2026:

1 ianuarie Anul Nou (joi)

2 ianuarie (vineri)

6 ianuarie Boboteaza (marți)

7 ianuarie Sfântul Ion (miercuri)

24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

12 aprilie (duminică) – Paștele ortodox

13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște

1 mai (vineri) – Ziua Muncii

31 mai (duminică) – Rusaliile

1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

25 decembrie (vineri) – Crăciunul

26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE