De Alexandra Nistoroiu,

Printre avioanele distruse odată cu hangarul se află şi prototipul planorului IS-3, o serie de aeronave româneşti produse în serie în anii ‘60.

Reacţia directorului fabricii: “Un fuselaj de planor nu mă interesează, era un rahat, despre asta e vorba. Pentru mine nu prezintă importanţă, pentru că de la IS-3 de care ziceţi dumneavoastră noi am construit încă vreo 36 de modele.”

Aeroclubul Braşov s-a mobilizat şi a reuşit să salveze de sub dărâmături mai multe componente. Ei speră să poată recondiţiona cel puţin unul dintre planoare.

Într-o ţară cu tradiţie în aviaţia mondială, chiar cu două zile înainte de parada naţională de 1 decembrie, un hangar din fosta fabrică de avioane, actuala companie IAR Braşov este pus la pământ cu buldozerul şi, odată cu el, planoare unicat sunt distruse la grămadă cu alte avioane din colecţia patrimonială.



“Angajaţilor le-a fost frică să urce, să nu pice cu ei”, spune Neculai Banea, directorul fabricii, după ce în primă fază a insistat că nu mai era absolut nimic în hală.

Numai că în pod se aflau nişte piese de colecție din istoria aviaţiei româneşti: mai multe componente de aeronave vechi de 50-60 de ani, inclusiv primul exemplar din IS-3, aeronave româneşti construite în serie după al doilea Război Mondial.



Mai mulţi membri ai Aeroclubului Braşov au încercat apoi să salveze de sub dărâmături tot ce se mai putea salva.



Bucăţi recuperate din prototipul IS-3

Bucata asta de planor stătea acolo ascunsă, depozitată de mai bine de 50 de ani şi nimeni nu credea că a supravieţuit. Este o surpriză pentru noi să vedem astăzi că această bucată a apărut dintre dărâmături şi cu părere de rău nu am ştiut şi noi din timp. Unul dintre membrii Aeroclubului Brașov:

“Toată scena ne-a fost semnalată de un amic care trecea întâmplător prin zonă şi le-a văzut sub moloz”, mai spune acesta.



“Colegii s-au dus, era totul demolat, bucăţi de clădire cu bucăţi de aeronave, o nebunie”, povesteşte şi George Rotaru, directorul Aeroclubului României.



Aeronavele au fost probabil depozitate în hangar de celebrul proiectant de aeronave Iosif Şilimon, cred voluntarii.

Şilimon a fost o figură marcantă în aviaţia română, el a proiectat şi a construit peste 32 de tipuri de planoare.



Totuşi, potrivit conducerii fabricii, aeronavele salvate din moloz nu se aflau pe inventar şi “un fuselaj de avion e un rahat”.



Cei de la Aeroclub au mai recuperat câteva elemente: “aripi, bucăţi de fuselaj, ceva documentaţie, planuri de epocă, sunt nişte dosare, nici n-am apucat să le desfacem, că sunt umede, a plouat pe ele până am ajuns”, spune unul din cei care au participat la operaţiune de salvare a rămăşiţelor zdrobite de buldozer.



Bucăţi recuperate din prototipul IS-3



El şi colegii lui vor să încerce să recondiţioneze, cu bucăţile recuperate, prototipul de IS-3: “este o piesă-prototip unicat şi ar fi trebuit să fie patrimoniu industrial. Locul său e într-un muzeu”. Aeroclubul Braşov a mai recondiţionat în ultimii cinci ani trei planoare de epocă, iar din primăvară vor lucra şi la acesta.



Pe lângă prototip, oamenii au mai scos de sub dărâmături bucăţi din alte patru aeronave vechi, toate obiecte care şi-ar fi găsit cu uşurinţă locul într-un muzeu de aviaţie, dacă se ştia de ele.



Planorul Rubik R-22 Futár în dotarea Aerocluburilor românești începând cu anii

Sunt multe componente, le-am luat pe toate pe remorci şi o să vedem ce putem face cu ele. E urât pentru istorie. Dacă dădea cineva un telefon, le luam noi frumos, le stocam, le păstram, dădeam la Muzeul Aviaţiei.

George Rotaru, directorul Aeroclubului României:

“Pe mine m-a revoltat foarte tare chestia asta, pentru că tot timpul salvez pe unde găsesc, reviste vechi, aeronave vechi, ce mai găsim, pentru că înainte de revoluţie nu prea s-au păstrat aceste lucruri. Dar noi nu avem o istorie clară a aviaţiei, n-avem componente aeronave vechi păstrate”, a mai adăugat Rotaru.

Interviu cu Neculai Banea, directorul fabricii IRA: “Un fuselaj de planor era un rahat”



-Domnule Banea, vă sun în legătură cu demolarea halei de astăzi. Am aflat că s-au distrus şi nişte aeronave de patrimoniu din greşeală.

-Nu ştiu.

-Dar ştiţi că astăzi a fost demolată hala?

-Da, dar în hala aia nu era nimic.

-Erau nişte aeronave, au descoperit oamenii la faţa locului că erau în pod mai multe aeronave, tocmai ce-am vorbit cu voluntarii care au participat la salvarea rămăşiţelor.

-Eu cred că visează cineva ştirile astea. Deci în hala BN-2 n-avea cum să existe. Chiar dacă voiam noi, nu putea să existe.

-De ce spuneţi asta?

-Sunt sigur, nu alta. Este propusă de multă vreme pentru a fi demolată, era o hală de lemn veche de pe vremea nemţilor, şi se ştia că va fi demolată. Nu avea cum să fie acolo aşa ceva. Nu avem în societatea nicio aeronavă de patrimoniu, am vrea noi s-avem. E o ştire falsă.

-Şi atunci cum credeţi că oamenii au găsit acolo fuselajele? Am imagini de-acolo. Cei de la Aeroclubul Braşov spun că au încercat să salveze ce se mai putea.

-Domniţă, fiţi liniştită cu chestia asta. Astea sunt poveşti. Nu ştiu ce poze s-au făcut şi e foarte grav dacă e aşa, dar cred că nu putea să fie vreo aeronavă de patrimoniu acolo. Poate n-avem noţiunea cuvântului patrimoniu. Că aşa putem să spunem că orice e de patrimoniu. Garantez juridic că nu poate fi vorba de nicio aeronavă de patrimoniu. Patrimoniul era pe vechiul IAR, care e acum în faţa gării Braşov.

Bucăţi recuperate din prototipul IS-3

-Oamenii au găsit şi ce-a mai rămas din prototipul pentru IS-3.

-Aşa. Deci cine face clasificarea de patrimoniu? Un lucru de patrimoniu ar fi dacă ar fi un IAR-80, pe care-l caut eu de vreo 1000 de ani. Că a găsit cineva o bucăţică de planor de IS-3 nu are nicio valoare. De ce IS-3 este de patrimoniu? Noroc c-avem pe unii de la Aeroclubul României care salvează bunurile!

Hala avea aprobare să fie demolată. Dacă a rămas prin vreun colţ vreo bucăţică de planor, nu este de patrimoniu, poate e un planor care nu mă interesează, e de fier vechi sau deşeuri de aluminiu. Dacă era, trebuia să fie la muzeu. Neculai Banea, directorul fabricii IRA:

-Dar înainte să demolaţi aţi verificat că nu mai era nimic în hală?

-Nu am verificat eu, că nu am în fişa postului. Sunt alţii care se ocupă de treaba asta. O să-i iau la întrebări după ce închid telefonul. Eu am peste 40 de ani în fabrica aia şi cred că ştiu totul. Dacă era de patrimoniu, trebuia să fie ceva înregistrat, iar dacă era înregistrat, nu putea nimeni să se atingă de el. Aşa, un fuselaj de planor nu mă interesează, era un rahat, despre asta e vorba. Pentru mine nu prezintă importanţă, pentru că de la IS-3 de care ziceţi dumneavoastră noi am construit încă vreo 36 de modele.



Iosif Silimon în planorul IS-3

Ulterior, după ce a vorbit cu angajaţii săi, directorul IAR Braşov a revenit cu un telefon şi admite că demolarea halei s-a făcut fără a verifica şi podul acesteia: “Angajaţilor le-a fost frică să urce, să nu pice cu ei. Dar din 2002 nu mai lucrează nimeni în acea hală, nu e vorba de BN-2, e o altă hală, tot una foarte veche. Nu au mai verificat în pod că erau nişte componente de planor”.



“Chiar unul din angajaţii fabricii i-a sunat pe cei de la Aeroclubul Braşov, pentru că noi acum ne ocupăm doar de elicoptere”, a mai spus Banea, pentru Libertatea.

