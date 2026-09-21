Primăria Sectorului 6 a făcut un pas important pentru extinderea Pasajului Ciurel până la Centura București, o investiție menită să preia din traficul de pe Bulevardul Iuliu Maniu și să le ofere șoferilor din vestul Capitalei o alternativă reală.

„Podul care nu duce nicăieri”

Pentru construcția Pasajului Ciurel, între Splaiul Independenței și Șoseaua Virtuții, s-au cheltuit aproximativ 50 de milioane de euro, fiind inaugurat pe 19 septembrie 2020. Inițial, pasajul era gândit să facă legătura cu Autostrada A1, printr-un nou bulevard care, în cele din urmă, nu s-a mai construit.

Pentru că se termina brusc într-o zonă neconectată, acesta a devenit cunoscut și sub numele de „podul către nicăieri/care nu duce nicăieri” sau „cel mai scump viraj la stânga din România”.

O soluție pentru descongestionarea Bulevardului Iuliu Maniu

El ar putea deveni acum o soluție pentru deblocarea Bulevardului Iuliu Maniu din București. Consiliul Local Sector 6 a aprobat, pe 17 septembrie, un proiect privind pregătirea documentației pentru continuarea „Penetrației Pasaj Ciurel până la Drumul Național Centura București”.

Pentru moment, nu încep lucrările, ci etapa actelor. La inițiativa primarului interimar Paul Moldovan, Sectorul 6 se asociază cu Primăria Capitalei pentru întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) necesar. Scopul declarat este găsirea unor alternative rutiere care să preia din presiunea de pe Bulevardul Iuliu Maniu.

Pentru asocierea cu Municipiul București, următorul pas este obținerea împuternicirii Consiliului General al Municipiului București. Apoi, Sectorul 6 și Primăria Capitalei vor putea lucra împreună la documentația necesară.

„Bulevardul Iuliu Maniu are nevoie de alternative. Continuarea Pasajului Ciurel până la Centura București este una dintre ele. Nu putem reduce traficul de pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din Sectorul 6 fără noi legături rutiere care să preia o parte din fluxul de mașini”, a precizat luni, 21 septembrie, Primăria Sectorului 6, într-o postare pe Facebook.

Se dorește realizarea unor noi căi de circulație pe teritoriul Sectorului 6 și o conexiune mai bună între rețeaua rutieră a Bucureștiului și arterele din afara Capitalei.