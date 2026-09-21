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Balconul unui apartament situat la etajul 7 al unui bloc de pe Bulevardul Tineretului din Sectorul 4 (vizavi de parc și de Cafeneaua Actorilor) s-a prăbușit, luni, avariindo mașină. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.
Pe imaginile trimise de cititorii site-ului Libertatea, se observă cum structurile laterale ale balconului au cedat complet, lăsând geamurile termopan suspendate periculos în aer.
La fața locului au intervenit echipajele ISU București-Ilfov, reprezentanții instituției precizând că nu există pericolul imediat ca alte elemente ale clădirii să cadă și nu necesită ancorare. Pentru evaluarea de specialitate și stabilirea măsurilor legale ce se impun, a fost solicitată prezența unui inspector din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), potrivit News.ro.