Distanțare de o Rusie care nu respectă tratatele și menține ilegal trupe în Rep. Moldova

Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectele de lege privind denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente (CSI), semnat la Minsk pe 8 decembrie 1991, a Protocolului la acest document din 21 decembrie 1991, precum și a Statutului CSI, adoptat de asemenea la Minsk pe 22 ianuarie 1993.

Decizia guvernului vine a doua zi după ce Ministerul de Externe de la Chișinău a anunțat un demers cu privire la denunțarea acordurilor respective deoarece Rusia nu respectă valorile și principiile fundamentale ale CSI, prin care statele „recunosc și respectă reciproc integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor existente în cadrul Comunității”.

„Încălcarea cu regularitate a acestor principii fundamentale, actul de agresiune împotriva Georgiei, războiul ilegal împotriva Ucrainei, ocuparea și anexarea teritoriilor acestor țări, staționarea ilegală a trupelor militare ruse pe teritoriul Republicii Moldova a subminat rolul CSI ca organizație menită să mențină pacea și stabilitatea în regiune”, a explicat secretarul de stat din cadrul MAE al Republicii Moldova, Sergiu Mihov.

Orientare fermă către Uniunea Europeană

Potrivit MAE, denunțarea Acordului CSI este o acțiune firească și inevitabilă în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană.

„Procesul de aderare la UE impune Republicii Moldova renunțarea inevitabilă la obligațiile din cadrul CSI, care sunt incompatibile cu statul de stat membru al UE. Respectiv, în contextul priorităților Republicii Moldova drept stat candidat la aderarea la UE, renunțarea la obligațiile ce decurg din apartenența la CSI este o măsură pentru conformarea la angajamentele asumate în raport cu UE. Denunțarea acordului și a statului CSI reprezintă o acțiune firească pentru a realiza obiectivul strategic de integrare europeană prevăzut în Constituția Republicii Moldova”, a subliniat Sergiu Mihov.

Rep. Moldova nu mai este implicată în CSI încă din 2022

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a apreciat că este „o decizie de mult așteptată de societate, de majoritatea absolută a cetățenilor noștri”.

Alexandru Munteanu a reamintit că Rusia a încălcat „toate normele” acordurilor de bază ale CSI, astfel încât, „din punct de vedere etic, avem toate drepturile și responsabilitatea față de societate să reziliem, să denunțăm aceste acorduri”.

În ultimii doi ani, conducerea proeuropeană de la Chișinău a inițiat un proces amplu de examinare a relevanței și aplicabilității tratatelor încheiate în cadrul CSI. Până în prezent, din cele 283 de acorduri cu CSI, 71 au fost deja denunțate, iar aproximativ 60 sunt în proces de examinare.

Din 2022, Republica Moldova nu a participat la nicio reuniune a acestei organizații postsovietice controlate de Rusia. „A fost un atavism pe care l-am păstrat prea mult și sigur că ne-am documentat și am văzut și partea juridică și acum suntem gata”, a declarat Alexandru Munteanu în ședința de guvern de miercuri, potrivit Radio Europa Liberă Moldova.

Comisia Europeană salută demersul

Comisia Europeană a apreciat miercuri acest demers, considerându-l „foarte pozitiv” pentru drumul de integrare în blocul comunitar.

„Luăm act că, după războiul de agresiune la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, Moldova a început să se retragă din această structură și, de facto, a încetat să mai participe la ea”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper.

Purtătoarea de cuvânt a adăugat că Republica Moldova a luat această decizie „pentru a se alinia la Politica Externă și de Securitate Comună a UE, ceea ce, evident, reprezintă un pas foarte pozitiv și demonstrează că poporul moldovean a luat decizia corectă, deoarece nu se poate miza pe Rusia”, care a încercat să influențeze și ultimele alegeri organizate în Republica Moldova.

Votul din Parlament urmează să fie favorabil ieșirii din CSI

Procesul ieșirii definitive a Republicii Moldova din CSI se mută acum în Parlament, unde Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), proeuropean, deține majoritatea absolută.

Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a spus săptămâna trecută că examinarea și votul asupra proiectelor de lege sunt programate în perioada sărbătorilor pascale, pentru ca „să sărbătorim două lucruri deodată”.

PAS dispune de suficiente voturi pentru a denunța acordurile de bază cu CSI, dar cel puțin o fracțiune a opoziției parlamentare, „Democrația Acasă” a spus că va vota și ea pentru, notează Radio Europa Liberă Moldova.

CSI, o rămășiță sovietică

Comunitatea Statelor Independente, cu sediul la Minsk și sub influența Kremlinului, a fost creată pe 21 decembrie 1991, cu patru zile înainte de oficializarea destrămării Uniunii Sovietice. Republica Moldova a fost una dintre cele 11 foste republici, de fapt colonii sovietice care au aderat inițial la CSI.

Țările baltice – Estonia, Letonia și Lituania – nu au participat la semnarea Acordului de constituire și nu au făcut parte din CSI, în timp ce Georgia a aderat în 1993, dar a ieșit din organizație în august 2009, la un an de la războiul purtat de Rusia împotriva ei. Ucraina a părăsit de asemenea organizația în 2018, la patru ani de la anexarea Crimeei, iar Turkmenistanul a rămas doar în calitate de stat asociat.

CSI numără în prezent doar opt state: Belarus, Rusia (state fondatoare), Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Kîrgîzstan, Tadjikistan și Uzbekistan.

