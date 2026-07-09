Alternativa la aerul condiționat care consumă de 35 de ori mai puțin curent și scade temperatura resimțită cu 5 grade

Răcoare fără a răci pereții: cum scade temperatura resimțită cu până la 5 grade Celsius

Spre deosebire de aerul condiționat, care folosește agenți frigorifici pentru a scădea temperatura camerei, ventilatorul de tavan acționează direct asupra percepției umane. Un ventilator pe picior propulsează aerul într-o singură direcție, obligând utilizatorul să stea mereu în raza sa de acțiune pentru a se răcori. În schimb, ventilatorul de tavan mișcă tot volumul de aer din încăpere, împiedicând stagnarea căldurii sus.

Prin accelerarea evaporării transpirației de pe piele, corpul uman resimte o temperatură cu 2 până la 5 grade Celsius mai mică. Într-o cameră cu temperatura reală de 28 °C, senzația fizică a celor prezenți va fi echivalentă cu 24-26 °C, potrivit .jechange.fr.

De 35 de ori mai puțină energie consumată față de un aparat de aer condiționat mobil

Diferența de costuri este de-a dreptul spectaculoasă pe terenul facturilor de electricitate. Un aparat de aer condiționat mobil necesită aproximativ 1.100 de wați pentru a răci o singură cameră, în timp ce un ventilator de tavan consumă abia 30 de wați.

Folosit șase ore pe zi timp de trei luni de vară, aparatul de aer condiționat va consuma electricitate în valoare de aproximativ 115 euro. În același ritm, ventilatorul de tavan va costa sub 8 euro pentru întregul sezon estival, consumând de până la 35 de ori mai puțin curent. Acest consum derizoriu reprezintă un avantaj uriaș când bugetele lunare sunt deja presate la maximum.

Costuri de achiziție reduse, tehnologie silențioasă și nopți de vară cu un somn odihnitor

Investiția inițială conturează un alt factor decisiv pentru consumatori. Un aparat de aer condiționat mobil costă între 300 și 800 de euro, iar sistemele fixe de tip split ating ușor 1.500 – 3.000 de euro. Prin contrast, un ventilator de tavan modern costă între 50 și 300 de euro, iar montajul este foarte simplu pentru un pasionat de bricolaj.

Modelele noi, echipate cu motoare de curent continuu (DC), sunt cu 70% mai eficiente și extrem de silențioase. Lipsa zgomotului produs de obicei de un compresor transformă complet confortul nocturn, aerul circulând continuu și oferind utilizatorilor un somn liniștit.

Cât plătești dacă lași aerul condiționat pornit toată noaptea. Calculul pentru 8 ore de funcționare

Un studiu realizat de Selectra.info arată că utilizarea unui aparat de aer condiționat modern pe timpul nopții poate costa sub 1 euro pentru 8 ore, dacă este setat la 26 °C. Consumul energetic rămâne redus datorită tehnologiei inverter, care reglează intensitatea funcționării în funcție de temperatura ambientală.

Cea mai fierbinte lună iunie în Europa de Vest

Iunie 2026 a stabilit un record istoric al temperaturilor în Europa de Vest, devenind cea mai fierbinte lună iunie înregistrată vreodată în regiune, și a ocupat locul al doilea la nivel global, conform unui raport al Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S), implementat de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF).

Temperatura medie în Europa de Vest a fost de 20,74°C, cu 3,06°C peste media lunii iunie din perioada 1991–2020, depășind recordul anterior stabilit în iunie 2025.