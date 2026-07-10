Cum a arătat copilăria în cartierul Fabric, între limba germană și maghiară

La 9 iulie 2026, inginerul dr. Andrei Pogány, unul dintre cei mai apreciați specialiști în hidrotehnică din România și un martor al istoriei Timișoarei, a împlinit 91 de ani. Prin povestea sa de viață, el păstrează vie memoria unui oraș care a trecut prin numeroase transformări.

„Am locuit în cartierul Fabric, lângă Turbină, pe malul Begheiului. Copilăria mi-am petrecut-o într-o vilă, proprietatea bunicii, care a făcut acolo o grădiniță în limba germană.

Așa am învățat germana. Cu mama și cu tata vorbeam ungurește, iar cu bunica – germană. Bunica mea era din Austria, născută la Viena, iar bunicul era un doctor din Vârșeț, care a studiat medicina la Viena. El a realizat prima operație de stomac din zona de vest a României”, a povestit pentru Tion.ro, Andrei Pogány.

Timișoara s-a transformat în timpul Celui de-Al Doilea Război Mondial

Copilăria inginerului Pogány a fost marcată de ororile Celui de-Al Doilea Război Mondial. „Îmi amintesc două bombardamente din 1944, în nopțile de 16 spre 17 iunie și 3 iulie. În primul, au fost lansate bombe incendiare în zona Gării de Nord și asupra unei biserici, al cărei acoperiș a ars complet.

În Mehala, casele ceferiștilor au fost distruse. La al doilea bombardament, o bombă a căzut pe o clădire de lângă Operă, dărâmând un zid. După 23 august 1944, nemții au început să folosească bombe cu aer comprimat. Tremura casa din cauza bombardamentelor din centru. Îmi amintesc că nemții au tras și cu tunul în Piața Traian”, a mai povestit el, pentru portalul de știri locale citat mai sus.

Cum și-a urmat inginerul Andrei Pogany drumul spre cariera în hidrotehnică

Deși familia sa visa să devină medic sau jurnalist, Andrei Pogány a ales o altă cale.

„Am avut meseria de inginer constructor. Mama voia să fiu medic, dar nu suportam să văd sânge. Tata, fiind jurnalist, voia să mă fac scriitor. Până la urmă, am ales hidrotehnica”, spune el. După ce a absolvit Institutul Politehnic Traian Vuia din Timișoara, a fost repartizat la Oravița, dar a preferat să rămână în orașul natal, unde a lucrat la Direcția de Drumuri și Poduri, iar mai târziu la Direcția Apelor.

Andrei Pogány a avut o carieră strălucită în domeniul hidrotehnicii, contribuind la proiecte importante precum lărgirea Drumului Național 69 Timișoara-Arad și asfaltarea Drumului Național 59 Timișoara-Moravița.

„Am fost șef de proiect pentru lățirea drumurilor și mai târziu m-am alăturat Direcției Apelor, unde mă ocupam de controlul apelor reziduale”, a declarat Pogány pentru Tion.ro.

După o perioadă petrecută la Porțile de Fier, Andrei Pogány s-a dedicat carierei universitare, predând construcții hidrotehnice la Politehnica din Timișoara și, ulterior, la Sibiu. „Am predat chiar și în limba germană”, a menționat el.

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