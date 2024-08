UPDATE ora 20:45. Ministerul Muncii cere explicaţii companiei Poşta Română şi Casei de Pensii Alba după ce decizii de recalculare a pensiilor transmise de poştaşi către pensionari au fost retrase ulterior de la beneficiari.

”Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a luat act de informaţiile apărute în presă referitoare la cele 17 decizii de recalculare a pensiilor transmise de către lucrători ai Oficiului Judeţean de Poştă Alba către pensionari şi care au fost retrase ulterior de la beneficiari. Facem precizarea că o astfel de procedură nu este prevăzută în aceşti termeni în Convenţia încheiată cu Poşta Română”, a transmis, vineri seară, ministerul, potrivit News.ro.

Ca urmare, Ministerul Muncii cere urgent Companiei Naţionale Poşta Română şi Casei Teritoriale de Pensii Alba clarificări cu privire la această situaţie.

***

Ştirea iniţială. Mai mulţi pensionari din judeţul Alba au reclamat că nu au primit deciziile de recalculare a pensiilor, oamenii susţinând că au fost informaţi de factorii poştali că de la Casa de Pensii s-a solicitat oprirea de la distribuire a unora dintre deciziile de recalculare pe motiv că ar fi greşite.

Persoane intervievate de ziarul local Unirea au declarat că fie lor, fie unor cunoscuţi de-ai lor le-au fost oprite de la distribuire deciziile de recalculare.

Recomandări Incursiunea Ucrainei în Rusia scoate la iveală slăbiciunile lui Putin: indecizia și paralizia în gestionarea crizelor. „Nu este un șobolan încolțit, este doar un impostor” | Analiză CNN

”Poştăriţa ne-a spus că nu le aduce că a primit de la Casa de Pensii un tabel şi că trebuie toate revizuite. Le-a trimis să le ia înapoi şi care sunt la Poştă să nu le mai distribuie, fiind greşite”, a declarat o femeie din Alba Iulia jurnaliştilor Ziarului Unirea.

Mai mult, un bărbat susţine că i-a fost luată înapoi decizia pe care o primise.

”Am primit decizia săptămâna trecută, dar după un timp a venit poştăriţa de aici de la noi şi mi-a cerut să îi dau decizia înapoi. Nu a specificat nimic, a zis doar că nu ştiu ce greşeli ar fi la socoteli. Avea un tabel lung cu numele celor la care trebuia să le ia deciziile înapoi. Pensia mea era mai mare cu 700-800 de lei, de la 2.000 şi ceva am ajuns la 3.000 şi ceva. Am lucrat peste 35 de ani, poate mai mult, am vechime multă. M-am bucurat câteva zile şi a luat-o înapoi”, a declarat un vârstnic pentru ziarulunirea.ro.

Jurnaliştii locali susţin, citând surse, că ar putea fi vorba despre o mie de astfel de decizii.

Mai multe decizii de recalculare au fost oprite de la distribuire

Conducerea Casei Judeţene de Pensii Alba a confirmat, pentru News.ro, că mai multe decizii de recalculare au fost oprite de la a fi distribuite, fără a putea preciza care este numărul acestora.

Recomandări Analiză | Cât de neagră a fost ziua de 23 august 1944 pentru România. Alexandru Aioanei, istoric: „Frontul fusese distrus și eram un stat înfrânt”

„Noi am transmis către poştă deciziile de pensii pe care trebuiau să le distribuie către beneficiarii noştri. Noi, în permanenţă, am făcut, împreună cu Casa Naţională, verificări ale bazelor de date. Ca urmare a unor verificări, am constatat că ar fi important să nu distribuim un anume număr de decizii pentru a fi reanalizate. Am considerat extrem de important să evităm situaţia în care pensionarul să primească o decizie eronată sau cu elemente incomplete, fapt pentru care am solicitat astfel colegilor de la Poştă să nu le distribuie în teritoriu, astfel încât noi să putem să venim cu alte decizii de revizuire, dacă se impune. În momentul în care acele decizii le-am solicitat a fi reţinute de la a fi transmise beneficiarilor, nu aveam exact cunoştinţă că ar fi greşite sau nu, dar exista şi posibilitatea ca unele să fie şi greşite, dar nu neapărat. Doar că, având anumite chei de control, am încercat să evităm anumite erori în emiterea acelor decizii”, a declarat pentru News.ro directorul Casei Judeţene de Pensii Alba, Cornelia Miclea.

Ea nu a putut preciza numărul exact al deciziilor care au fost oprite de la distribuire, subliniind că o astfel de informaţie poate fi făcută publică luni.

„Nu înseamnă că dacă le-am oprit de la distribuire sunt decizii eronate. Pur şi simplu am vrut să venim cu o reverificare a lor, pentru că toate deciziile au fost emise în baza unei legi, au termen de aplicare cu 1 septembrie, prin urmare am considerat extrem de important ca până la această dată să facem toate verificările posibile ca să evităm anumite erori care se puteau strecura, pentru că timpul a fost scurt şi numărul de decizii foarte mare”, a explicat Cornelia Miclea.

Ea a precizat că în jurul datei de 19 a fost făcută solicitarea pentru oprirea de la distribuire a deciziilor de pensionare.

”Noi nu vrem să creăm panică în rândul pensionarilor. Vrem ca ceea ce ajunge la dânşii să fie corect. (…) Nu contestă nimeni că nu sunt greşeli, dar avem temei legal, avem posibilitatea de a le revizui. Noi am vrut să evităm situaţiile acestea deosebite şi să mai facem o reanaliză a unor decizii”, a precizat Miclea.

Ea a subliniat că pensionarii îşi vor primi drepturile începând cu luna septembrie.

Ciucă dă vina pe comunicarea defectuoasă

Preşedintele PNL şi candidatul liberalilor la alegerile prezidențiale, Nicolae Ciucă, a reacţionat vineri, într-o postare pe Facebook, în scandalul recalculării pensiilor, şi a dat vina pe comunicarea defectuoasă a Ministerului Muncii.

Joi, ministrul muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunţat că pensia nu scade şi pensionarii vor primi cuantumul cel mai favorabil, indiferent de rezultatul recalculării.

Anunţul Simonei Bucura-Oprescu a venit la o zi după ce premierul Marcel Ciolacu a cerut ministrului muncii şi preşedintelui Casei de Pensii să trimită, până la finalul acestei săptămâni, o informare legată de recalcularea pensiilor, în condițiile în care mai mulți pensionari s-au plâns că, după recalculare, s-au trezit cu pensii mai mici pe hârtie.

Citeşte şi:

Ministrul muncii: „Nicio pensie nu scade. Pensionarii vor primi cuantumul cel mai favorabil, indiferent de rezultatul recalculării”

Care este adevărata miză a recalculării pensiilor: Guvernul plafonează 700.000 de pensii, unele pentru cel puțin 5 ani

Data la care vor intra pensiile recalculate, în septembrie. Anunțul făcut de ministrul Muncii

Niciun pensionar nu va avea o pensie mai mică de 1.281 de lei, promite Ministerul Muncii

Ciolacu vrea ca pensionarii să primească un document oficial care să le spună că, oricare ar fi calculul legat de contributivitate, pensia lor nu scade

Urmărește-ne pe Google News