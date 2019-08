Informați a apărut publică ca urmare a unui schimb de mailuri dintre un proeminent agent literar american şi scriitorul Evgheni Morozov, scrie The Guardian.

Scriitorul spune că este pe punctul de a întrerupe legăturile cu Brockman, pentru că agentul literar nu a făcut publice legăturile sale cu Epstein. În acest context a dat ca exemplu acest e-mail din 2013, în care Brockman îi povestea despre o vizită făcută de el la apartamentul newyorkez al lui Epstein, prilej cu care şi-a dat seama că acolo se afla şi prinţul Andrew.

„Ultima dată când l-am vizitat în casa lui (cea mai mare reşedinţă privată din New York), am intrat şi l-am găsit îmbrăcat în trening, iar un tip britanic în costum primea un masaj la picioare din parte a două rusoaice tinere bine îmbrăcate”, scria Brockman. „Britanicul, numit Andy, comenta cu privire la autorităţile suedeze şi acuzaţiile aduse lui Julian Assange”.

Brockman a mai povestit că „Andy” spunea: „Credem că sunt liberali cei din Suedia, dar sunt mai mult ca în nordul Angliei în opoziţie cu sudul Europei”.

Agentul a mai scris că Andrew s-a plâns cu privire la statutul său public: „În Monaco, Albert munceşte 12 ore pe zi, dar la 9 seara, când iese în oraş, face ce vrea şi nimănui nu-i pasă. Dar dacă aş face eu, aş avea mari probleme”.

În mailul trimis lui Morozov, Brockman scria: „Mi-am dat seama că cel care primea masajul din partea Irinei era Alteţa Sa prinţul Andrew, duce de York”.

„A trecut mai bine de o lună şi niciun cuvânt despre această problemă. Nu pot să cred că nu ştia nimic despre escapadele sexuale sălbatice ale lui Epstein”, scrie Morozov.

Agentul literar a refuzat să comenteze declarațiile lui Morozov.

De cealaltă parte, Palatul Buckingham a transmis duminică, într-un comunicat, că prinţul Andrew a fost „consternat” de recentele dezvăluiri în cazul lui Epstein și adaugă că „Orice sugestie cu privire la o conduită improprie faţă de minori este categoric falsă”.

Este a doua oară în câteva zile în care se vorbește despre legăturile prințului Andrew cu Epstein după ce coperta NYPost prezenta o imagine cu Jeffrey Epstein şi prinţul Andrew plimbându-se prin Central Park, sub titlul „The Prince and the Perv” (prinţul şi perversul, n.r.).

Prinţul Andrew l-ar fi cunoscut pe Epstein la sfârşitul anilor 1990, prin intermediul iubitei din epocă a miliardarului, Ghislaine Maxwell, fiica unui mogul media, Robert Maxwell. În 2001, în locuinţa din Londra a lui Ghislaine Maxwell, prinţul Andrew a fost fotografiat îmbrăţişând-o pe Virginia Giuffre, pe atunci în vârstă de 17 ani. Potrivit unor documente din instanţă, aceasta l-a acuzat ulterior pe Epstein că a obligat-o să întreţină relaţii sexuale cu prinţul, în mai multe rânduri.

Pe 10 august, Jeffrey Epstein, în vârstă de 66 de ani, s-a sinucis în celula sa de la o închisoare din New York. Miliardarul american, un fost apropiat al lui Bill Clinton şi Donald Trump, era arestat pentru trafic de minori, în New York şi Florida, în perioada 2002 – 2005, fapte pentru care risca o pedeapsă de până la 45 de ani de închisoare. Miliardarul pledase nevinovat.

Cele mai recente acuzaţii care i se aduceau lui Epstein erau acelea că angajaţi ai săi şi prieteni l-au pus în legătură cu minore, cele mai tinere având 14 ani, iar Epstein a întreţinut relaţii sexuale cu acestea, deşi ştia că au sub 18 ani. Epstein ar fi plătit tinerele cu bani gheaţă, pentru „masaje”, dar ulterior le-a agresat sexual sau le-a abuzat. Potrivit procurorilor care se ocupă de acest caz, unele victime au fost apoi oferite de Epstein altor persoane, pentru servicii sexuale.

Înainte de condamnare, Epstein era apropiat al unor celebrităţi precum Donald Trump, Bill Clinton, Chris Tucker, Kevin Spacey, Larry Summers şi Mort Zuckerman.

