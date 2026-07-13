Apa caldă a transformat laguna într-o „oală gigantică”

Cea mai gravă situație este în Delta Po, una dintre cele mai importante zone pentru creșterea moluștelor din Italia. În Sacca di Scardovari, din provincia Rovigo, au murit aproximativ 100 de tone de midii cu denumire de origine protejată (DOP). La doar câțiva kilometri distanță, în Sacca di Goro, provincia Ferrara, până la 90% dintre scoici au dispărut, iar unele asociații estimează că pierderile de producție ar putea ajunge chiar la 100%.

„În timpul valurilor de căldură, barierele împotriva crabului albastru limitează și mai mult schimbul de apă, transformând Sacca di Goro într-un fel de «oală gigantică»”, au explicat reprezentanții Confcooperativei Agroalimentare și Pescuit, organizația care reprezintă cooperativele italiene din agricultură și pescuit.

De ce mor midiile și scoicile

Explicația este simplă. Pe măsură ce apa se încălzește, cantitatea de oxigen dizolvat scade, iar moluștele nu mai pot supraviețui. În același timp, temperaturile ridicate favorizează dezvoltarea masivă a algelor, care consumă și ele oxigenul din apă. Producătorii spun că nu au mai văzut o înflorire a algelor atât de puternică de aproximativ 10-15 ani și sunt nevoiți să le îndepărteze aproape continuu pentru a salva ceea ce a mai rămas din culturi.

Situația este agravată și de invazia crabului albastru, specie care a provocat pagube uriașe în ultimii ani. Barierele instalate pentru a împiedica pătrunderea acestuia reduc însă și circulația apei, ceea ce accelerează încălzirea lagunelor în perioadele de caniculă.

Pagube de 200 de milioane de euro pe an

Confcooperative estimează că schimbările climatice provoacă pescuitului profesional italian pierderi directe de aproximativ 200 de milioane de euro în fiecare an. Creșterea midiilor și scoicilor este unul dintre cele mai afectate sectoare, deoarece aceste specii depind în totalitate de temperatura, oxigenarea și circulația apei.

Pentru mulți crescători, această nouă criză vine într-un moment extrem de dificil, după anii în care au încercat să își refacă afacerile afectate de invazia crabului albastru.

Temperatura Pământului va ajunge la 65 de grade Celsius

În Delta Po, efectele căldurii extreme sunt deja vizibile. Apa ajunsă la 32 de grade Celsius pierde oxigen, algele se înmulțesc, iar moluștele mor în masă. În același timp, evaporarea se intensifică, iar lagunele devin tot mai greu de susținut pentru speciile care depind de un echilibru delicat al temperaturii și al salinității.

Un mecanism asemănător apare și în scenariile analizate de cercetători pentru viitorul foarte îndepărtat al planetei. Într-unul dintre scenariile analizate de oamenii de știință, pe măsură ce Soarele va deveni mai puternic, temperatura medie a Pământului ar putea ajunge la aproximativ 65 de grade Celsius, oceanele ar începe să se evapore treptat iar ultimele plante ar putea dispărea peste aproape 1,9 miliarde de ani.

La această temperatură, ciclul apei ar fi profund modificat, iar planeta ar pierde treptat apa de la suprafață. Înainte ca oceanele să dispară complet, condițiile ar deveni incompatibile cu viața vegetală, inclusiv cu cele mai rezistente plante.

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