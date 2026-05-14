„Ușa Chinei se va deschide și mai larg”, a declarat Xi, citat de publicația de stat Xinhua.

Trump a făcut introducerile pentru fiecare din șefii companiilor americane

Xi a subliniat că firmele americane joacă un rol important în procesul de reformă și deschidere al Chinei, iar ambele părți au avut de câștigat din această colaborare. Liderul chinez a invitat companiile din Statele Unite să își consolideze cooperarea cu China și s-a arătat optimist că acestea vor avea „perspective și mai largi” pe piața chineză.

Printre executivii prezenți la întâlnirea de la Beijing s-au aflat Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, Jensen Huang, șeful Nvidia, și Tim Cook, directorul general Apple. Potrivit Xinhua, președintele Trump i-a prezentat pe fiecare dintre aceștia lui Xi Jinping. Executivii americani și-au exprimat interesul față de piața chineză și dorința de a-și extinde operațiunile și parteneriatele în China.

Casa Albă a reafirmat deschiderea către cooperare economică între cele două țări printr-o postare pe platforma X: „Cele două părți au discutat despre modalități de a spori cooperarea economică între țări, inclusiv extinderea accesului pe piață pentru companiile americane în China și creșterea investițiilor chineze.”

George Chen, partener și co-președinte al practicii digitale la The Asia Group, a declarat pentru CNBC că mesajul lui Xi reprezintă „o declarație puternică pentru companiile globale de a continua să investească în China”. El a adăugat: „Cred că declarația lui Xi despre deschidere nu este doar propagandă. China trebuie să rămână atractivă pentru investiții străine.”

Companiile chineze au început să primească cipuri AI avansate

Pe fondul acestor discuții, ambele țări continuă să dezvolte inteligența artificială într-un ritm accelerat. În acest context, Statele Unite au încercat să limiteze accesul Chinei la tehnologii avansate, inclusiv la cipurile produse de Nvidia. Însă, potrivit Reuters, Washingtonul a aprobat recent livrarea unor cipuri avansate H200 către anumite companii chineze. Cu toate acestea, China încurajează tot mai mult companiile locale să recurgă la semiconductori produși intern.

Jensen Huang, șeful Nvidia, care s-a alăturat delegației SUA într-o etapă ulterioară, a descris întâlnirea din capitala chineză drept „una dintre cele mai importante summituri din istoria omenirii.” În ciuda entuziasmului exprimat, el a refuzat să comenteze despre vânzările de cipuri Nvidia către China, menționând însă că liderii celor două țări au adoptat o atitudine primitoare: „Ceremonia de dimineață a fost foarte emoționantă. Președintele Xi a fost foarte inspirant și primitor, iar președintele Trump a fost la fel.”