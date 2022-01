Reportaj | Cum a ajuns demolarea unui bloc subiect de sondaj public în Ploiești, înainte ca locatarii să fie anunțați de Primărie. „Am aflat de pe Facebook”

„Eu eram în autobuz. Așa am aflat”, spune prin ușa întredeschisă a apartamentului său doamna Ana, o femeie măruntă, care se apropie de 90 de ani. A trecut o săptămână de la momentul în care a auzit în autobuz cum se vorbește despre demolarea blocului în care și-a petrecut mai bine de jumătate de veac. „Să ne lase pe noi să ne ducem dincolo, poate e mai frumos și atunci să vadă ce vor face”, încheie femeia înainte de a se retrage în căldura propriului apartament din clădirea numită de ploieșteni „blocul 7 Etaje”.

Dar liniștea din casă e întreruptă. În ultimele zile, câțiva ploieșteni au simțit nevoia să-și exprime propria părere despre locatarii blocul „7 Etaje”, urlând din parcarea de jos „Securiștilor! Comuniștilor!”.

Blocul „7 Etaje”, între Catedrală și Primărie

Orășenii nici nu prea au cum să-l rateze. „Blocul 7 Etaje” e situat în zona zero a Ploieștiului, în sensul giratoriu de la Piața Eroilor. Un colț al intersecției este acaparat de imaginea Catedralei „Sf. Ioan Botezătorul”, a cărei clopotniță monumentală a fost ridicată în interbelic după planurile trasate de arhitectul Toma T. Socolescu, pe vremurile când acesta era primar al Ploieștiului. Umbră clopotniței îi face „blocul 7 Etaje”, care este cu doar câțiva metri mai scund decât Catedrala. Iar un alt colț al intersecției e ocupat chiar de sediul Primăriei, unde autoritățile locale s-au sfătuit înainte de a arunca pe Facebook ideea demolării.

Acum, blocul e unul ca toate altele roase de timpul a trecut. Cu bucăți desprinse din fațadă, mâzgălit cu graffitiuri. Era mai puțin banal când un banner uriaș la tratament pentru hemoroizi îl împodobea.

„O rușine, bine că l-au dat jos”, spune un muncitor care remedia problemele de rețea din „blocul 7 Etaje”

„Sunteți de acord cu demolarea blocului «7 Etaje»?”

Neliniștea locatarilor „blocului 7 Etaje” a început în după-amiaza zilei de 4 ianuarie, când Primăria Ploiești a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care cetățenii orașului erau invitați să voteze dacă sunt sau nu de acord cu demolarea „Blocului 7 Etaje”.

„Inițiativa are ca scop consultarea opiniei publice cu privire la amenajarea, în zonă, a unei esplanade pietonale, menite să repună în valoare cele trei monumente istorice simbol ale Ploieștiului: Palatul Culturii, Catedrala Sf. Ioan Botezătorul și Halele Centrale, așa cum au fost ele gândite și proiectate de celebrul arhitect Toma T. Socolescu”, scria Primăria, într-un mesaj lansat în spațiul public înainte de consultarea celor care locuiesc în „blocul 7 Etaje”.

Sondajul se va încheia pe data de 28 ianuarie, potrivit anunțului primăriei, care spune că „în funcție de votul majorității se vor putea aloca fonduri necesare în bugetul de investiții pe acest an pentru demararea studiului de fezabilitate”.

„Cea mai mare durere pentru locatari e că nu au fost întrebați”

Ajuns la 75 de ani, președintele Asociației de Proprietari din „blocul 7 Etaje” și-a început anul cu petiții peste petiții către primar, dar și către Consiliul Local. Una dintre acestea este expusă la avizierul de la parterul blocului. La rândul lui, Alexandru Neacșu spune că a fost șocat când a aflat de inițiativa de demolare a blocului pe care îl numește acasă din 1988.

Intrarea într-una dintre scările blocului

„Cea mai mare durere pentru locatari a fost că nu au fost întrebați, că nu au existat consultări. În special pentru cei în vârstă, care și-au petrecut toată viața în acest bloc. Până la urmă, locatarii trebuiau primii să fie consultați, nu ploieștenii. Eu am început acum să strâng semnături, am luat deja 65 din 112 de apartamente. Doar doi dintre locatarii cu care am discutat mi-au spus că ar fi de acord să se mute”, a declarat președintele de bloc, pentru ziar.

Neacșu știe toate chichițele blocului cu 112 apartamente și în jur de 200 de locatari, pe care-l conduce de 8 ani. Îl apără și în fața ploieștenilor care acuză că e un pericol public. Blocul a fost expertizat și încadrat în clasa II de risc seismic la fel ca toate clădirile construite între 1958-1963 în Ploiești.

„Nu a avut niciodată bulină roșie. Când blocul a fost construit, subsolul a fost proiectat ca adăpost antiaerian. Apoi, au fost două cutremure mari. Structura de rezistență nu a avut niciun fel de problemă”, spune Neacșu.

Deși are în spate o pregătire de economist, președintele blocului crede că aspectul „blocului 7 Etaje” ar putea fi îmbunătățit prin anveloparea clădirii. De altfel, susține că a semnat trei contracte de anvelopare cu ultimii doi primari ai Ploieștiului.

Chiar vara trecută am avut o audiență cu Volosevici (primarul – n.r. ), iar el mi-a spus că în mandatul lui se va face anveloparea blocului 7 Etaje. Acum bine că vrea să ne demoleze”. Alexandru Neacșu, președintele blocului „7 Etaje”.

Deși nu crede că demolarea blocului va deveni o realitate în timpul vieții sale, președintele simte că întreaga dezbatere inițiată de autoritățile locale le-a dat lovitura celor care încercau să vândă apartamentele moștenite de la părinți.

„Oamenii sperau să ia undeva la 50.000 de euro pe un apartament de 2 camere. Acum nu mai iau nimic”, explică Neacșu.

Pe site-urile agențiilor imobiliare, un apartament cu 2 camere din bloc, nerenovat, se vinde în acest moment cu 33.000 de euro.

„Ne-a șocat vestea, mai ales că nu au existat înainte discuții despre așa ceva. Prietenul meu tocmai și-a cumpărat apartament anul trecut în acest bloc. Dar cei mai mulți locatari nu sunt tineri ca noi, ci oameni bătrâni, pentru ei aici a fost acasă toată viața. Cum să-i scoți acum din apartamentele lor? Nimănui nu-i convine”, explică Andreea, angajată la una dintre magazinele de la parterul „blocului 7 Etaje”.

„Pentru mine, să mă despart de casa asta înseamnă să mă despart de toată viața mea”

Blocul are patru scări, A-D. La mai multe etaje, locatarii au amenajat holurile cu plante, elemente de mobilier sau câte un tablou. Liftul vechi, mic, cu uși de lemn care o dublează pe cea metalică, e încă funcțional. Scările care leagă cele șapte etaje sunt înguste.

Așa au amenajat locatarii holurile „blocului 7 Etaje”

La prima ușă la care sunăm o găsim pe doamna Rimma. „Oh, mă doare inima”, răspunde ea la întrebarea: cum ar fi dacă ar trebui să plece din apartament? Rimma locuiește în bloc de la 31 de ani. Acum are 92.

Dacă va trebui să plece, spune că „legea e lege, sunt un om ascultător”. I-ar părea totuși rău să piardă „atâta muncă din casă”. Pereții apartamentului sunt acoperiți de un tapet înflorat, iar în sufragerie, amintirile ei de-o viață și oamenii cu care și-a împărțit existența sunt prezenți peste tot, de parcă nu au plecat niciodată din casă.

Doamna Rimma și pozele părinților săi

Cele mai dragi momente sunt legate de copiii ei, care au crescut aici, și amintirea soțului pe care l-a pierdut în urmă cu câțiva ani. „Fiecare colțișor e al meu, asta e mare lucru. Și nu numai eu, toți vecinii sunt așa. Am niște vecini extraordinari, de-o viață. Am fost tineri”, oftează Rimma.

Una dintre vecinele de pe palier, doamna Maria, deschide ușa și ne spune că în ziua următoare va împlini 88 de ani. „La vârsta mea? Sigur că nu sunt de acord să mă mut. Și nu e nimeni din bloc”, spune femeia din pragul ușii. „Să repare mai întâi biserica, e la pământ, și înăuntru și pe afară plouă. Și pe urmă să se lege de blocul ăsta”.

Doamna Maria în pragul ușii apartamentului în care și-a petrecut aproape toată viața

„Sunt de acord să-l dărâme. Dar pe motivul că e vechi”

„Eu sunt de acord să-l dărâme, dar ce-o să vedem pe urmă, catedrala pe care nu o mai termină de ani de zile? Ce putem să vedem? Sunt alte lucruri de făcut, cum ar fi curățenia – sunt gunoaie peste tot -, străzi neasfaltate, canalizări nu mai spun”, spune Nicușor, care trăiește de un deceniu în „blocul 7 Etaje”.

Dar nu crede că există soluții reale pentru locatarii celor 112 apartamente, de altfel nici el nu ar pleca dacă i s-ar oferi un preț sub cel al pieței, adică în jur de 50.000 spre 60.000 de euro. Nu ar face asta nici cei care și-au luat credite pe 20-30 de ani pentru a trăi în blocul din centrul Ploieștiului, spune el.

„Mi-ar plăcea să vină să discute cu noi și pe urmă să cădem de comun acord”, completează Nicușor. De altfel, tânărul nu vede avantajele unui proiect peisagistic, așa cum anunță Primăria.

Singurul motiv care îl face să fie de acord cu demolarea blocului este totuși vechimea sa.

„Am știut că ne-am mutat undeva unde nu trebuia”

Aleea dintre bloc și catedrală

Într-unul dintre cele 112 apartamente locuiește din anii 80 un cuplu care preferă să nu ne spună numele. „Sincer, nu vrem să amplificăm un subiect care n-are început și nici sfârșit. A fost lansat ca o idee. Prin sondaj este clar că toată lumea e nemulțumită că aici în centru a fost cândva amplasat acest bloc. Am știut de atunci că ne-am mutat undeva unde nu trebuia. Are această etichetă – că a fost amplasat pe timpul în care se demolau bisericile și în fața lor se făceau blocuri mastodont”, explică domnul.

„Eu nu pot să mă opun, că nici nu mai am forță să mă deplasez”, mai spune el. „Evident că e o situație foarte grea, mai ales pentru cei în vârstă”, completează soția.

Cei doi au aproape 80 de ani și nu își imaginează că ar trebui să se mute la vârsta asta. Îi deranjează și că nu i-a întrebat nimeni, nimic, iar despre sondaj au aflat de pe internet.

Imaginea catedralei văzute din bloc

„Cred că e un zvon”, declară o altă angajată de la o afacere care funcționează la parterul blocului. Majoritatea locatarilor consultați de ziar au spus că nu sunt de acord cu demolarea blocului pe care îl numesc acasă. „Pe noi ne-a întristat”, concluzionează una dintre locatare ce înseamnă întrebarea primăriei pentru ea și vecinii ei.

Libertatea a contactat Primăria Ploiești, dar și pe primarul liberal Andrei Volosevici, pentru un punct de vedere, însă până în acest moment nu am primit niciun răspuns.

La data publicării acestui articol, rezultatele sondajului arătau așa: 73,79% (3.902 voturi) pentru demolarea blocului și 26,21% (1386 voturi) pentru menținerea lui.

