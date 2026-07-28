S-a născut fără a putea vedea chipul părinților, fără a se putea bucura de culorile vieții. Întunericul i-a prins în tentaculele sale ambii ochi și l-a lăsat pradă unei vieți trăite în lumea vocilor care i-au ghidat pașii și a umbrelor care au luat locul personajelor. Acum, după 12 ani de chin, Denis-Constantin Folea, din Ghergheasa, Buzău – care suferă de retinopatie de prematuritate bilaterală de gradul V -, este mai aproape ca oricând să vadă, pentru prima oară, chipul părinților săi. Să se bucure de lumina vieții. Dar, pentru asta, băiatul trebuie să fie operat în Turcia, iar intervenția chirurgicală care îi poate oferi darul vederii costă aproape 22.000 de euro, bani pe care familia lui nu îi poate strânge fără ajutorul semenilor.

Denis este aproape orb de 12 ani

S-au scurs, agonizant, 12 ani de când Denis – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – se împotrivește să rămână un personaj într-o lume scăldată în întuneric. Băiatul a trecut prin zeci de investigații efectuate în spitale din țară și în clinici din străinătate, dar și printr-un lung șir de operații efectuate în Ungaria, SUA și Turcia.

După șase ani încărcați de speranță, Denis s-a cufundat din nou în întuneric

Cu fiecare pas pe care l-a făcut mereu înainte, Denis a sperat că, într-o zi, vocilor mamei, tatălui și surioarei lui, Amalia-Elena, li se vor alătura și chipurile acestora pe care, până acum, nu le-a văzut. Le-a simțit doar… Și le-a imaginat… A fost o perioadă în care, după operația efectuată în SUA, Denis începuse să distingă forme, să se bucure de ceva mai multă lumină. Dar, după șase ani încărcați de speranță, ceva s-a întâmplat, ceva ce părinții nu-și pot explica și Denis s-a cufundat din nou în întuneric.

Denis s-a născut prematur, cu doar 1,5 kilograme și a stat două luni la incubator

„Nici astăzi nu știm cum băiețelul nostru a ajuns să sufere de o astfel de boală (n.r. – retinopatie bilaterală de prematuritate – ROP, gradul V). Da, s-a născut prematur, la șapte luni, a avut doar 1,5 kilograme și a stat la incubator două luni, dar când am plecat cu el acasă, nimeni nu ne-a spus că ar avea ceva la ochi. Au zis că e sănătos… Ulterior, aveam să aflăm ce năpastă s-a abătut asupra lui… Apoi, a mai fost un episod neînțeles de noi. După șase ani de la operația făcută în SUA, medicii ne-au spus că are retina zgâriată și că face glaucom. Dar nu am abandonat lupta și am căutat alte soluții medicale”.

De 12 ani, Denis se luptă cu retinopatia bilaterală de prematuritate (ROP), gradul V care i-a furat vederea

„Operat, Denis va vedea ajutat de ochelari, nu normal, dar va vedea”

„Așa am ajuns în Turcia, unde a fost operat la ochiul drept, pentru că banii strânși din donații, cu ajutorul oamenilor cu suflet, nu ne-au ajuns pentru amândoi ochii. Acum, Denis e pe drumul cel bun. Vede formele obiectelor, ale chipurilor. E ceva extraordinar. Medicii spun că, ajutat de ochelari, va vedea. Nu normal, dar va vedea. Darius a mers tot timpul acesta la școală și chiar a terminat clasa a patra cu premiul întâi. E un luptător…”

„Fiecare leu ne apropie de operația care îi poate oferi în dar vederea lui Denis”

„Însă, pentru a continua tratamentul care îi poate reda vederea, avem nevoie de aproape 22.000 de euro, atât cât costă intervenția chirurgicală la ochiul stâng, care include trei proceduri – lipirea retinei, keratoproteza și transplantul de cornee. Fără ajutorul oamenilor cu suflet mare și al fundațiilor nu vom reuși să adunăm acești bani. De aceea, îi rog din suflet pe toți aceia care pot să o facă să ne ajute cu cât de puțin. Fiecare leu ne apropie de operația care îi poate oferi în dar vederea lui Denis”, este apelul disperat pe care Alina Folea, mama lui Denis, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.



Cei care doresc să îl ajute pe Denis o pot face și donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul „DENIS” sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – RON

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer ori redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținut la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

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