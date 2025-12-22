Imaginea respectivă arată un sertar de birou cu mai multe fotografii, inclusiv una în care apar Trump, alături de asociata lui Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, şi alte persoane.

Fotografia a fost inițial publicată pe 20 decembrie, ca parte a documentelor legate de Epstein divulgate de Departamentul de Justiție. Aceasta a dispărut de pe site-ul web în ziua următoare.

Într-o declarație pe platforma X, Departamentul de Justiție a explicat motivul eliminării temporare: „Districtul sudic al New Yorkului a semnalat o imagine a preşedintelui Trump pentru posibile măsuri suplimentare de protejare a victimelor. Din prudenţă, Departamentul de Justiţie a eliminat temporar imaginea pentru o analiză suplimentară”.

După o analiză detaliată, autoritățile au decis să reposteze imaginea.

„După analiză, s-a stabilit că nu există dovezi că vreuna dintre victimele lui Epstein este reprezentată în fotografie, iar aceasta a fost repostată fără nicio modificare sau redactare”, a afirmat Departamentul de Justiție.

Jeffrey Epstein a fost extrem de bogat, dar sursa exactă a averii sale și modul în care a fost acumulată rămân învăluite în mister.

Jeffrey Epstein a fost acuzat de trafic sexual în 2019 de procurorii federali din New York, dar s-a sinucis în închisoare, înainte de proces.

Documentele făcute publice până acum reprezintă doar o mică parte din milioanele de pagini aflate în arhivele Departamentului de Justiție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE