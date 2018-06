Tulburărie psihice generate de dependența de jocuri video au fost incluse în cea de-a 11 edițe actualizată a Clasificării Internaționale a Bolilor și Problemelor de Sănătate (ICD-11), care reprezintă prima actualizare globală a acestei nomenclaturi de la începutul anilor 1990 și până în prezent, scrie Agerpres.

După ce am consultat experţi din lumea întreagă şi am examinat literatura de specialitate într-o manieră exhaustivă, am decis că această tulburare ar trebui să fie adaugată” pe această listă, a spus Shekhar Saxena, directorul departamentului de Sănătate mintală și luptă contra toxicomaniei din cadrul OMS.

OMS a publicat în ianuarie o definiție a acestei tulburări, apoi a anunțat că urmează să fie recunoscută în mod oficial drept o maladie.

Definiția arată că această afecţiune reprezintă “un comportament asociat jocurilor video pe internet sau offline”, care se caracterizează printr-o “pierdere a controlului asupra jocului, o prioritate ridicată acordată jocului în raport cu alte activităţi, până la punctul în care acesta prevalează în faţa altor centre de interes şi activităţi cotidiene, şi prin continuarea şi creşterea activităţii jocului, în ciuda apariţiei consecinţelor negative”.

CITEȘTE ȘI: Cum faci contestaţie la rezultatele de la Evaluarea Naţională 2018

FOTO: PIXABAY