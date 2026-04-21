„Este un moment de onestitate”

Mihai Dimian a subliniat că percepția publică asupra muncii cadrelor didactice este adesea incompletă și că profesorii trebuie să își facă mai vizibil efortul depus în afara orelor de curs.

„Să ne aducem aminte de momentul în care au crescut aceste norme didactice. Și cred că toți am resimțit o mare durere când am văzut atât de multe comentarii negative la adresa profesorilor, spunând că bine le-au făcut, că oricum nu lucrau îndeajuns, că au nu știu câtă vacanță și așa mai departe.”, a spus ministrul Educației la emisiunea Academia Europa FM, potrivit Educație Privată.

Ministrul consideră că actualul context poate fi folosit pentru a clarifica aceste aspecte.

„Drept urmare, cred că este un moment de onestitate și pentru noi să arătăm societății că nu lucrăm numai cele 20 de ore, să arătăm ce facem în plus în activitatea noastră.”

Activități dincolo de predare

Potrivit lui Mihai Dimian, activitatea profesorilor nu se rezumă la orele petrecute la clasă, ci include o serie de responsabilități suplimentare.

„Și sunt multe lucruri pe care le facem: de la pregătirea orelor respective, de la corectarea temelor și a testelor respective, de la implicarea în activități extracuriculare la formarea noastră care trebuie să se desfășoare în fiecare an.”, a precizat Ministrul Educației.

Aceste activități ar putea fi, în opinia sa, mai bine definite și măsurate.

Munca profesorilor poate fi cuantificată

Ministrul Educației a explicat că există metode prin care munca depusă în afara orelor de predare poate fi evaluată mai clar.

„Aceste lucruri se pot cuantifica. Dacă ai o oră sau 50 de minute de predare, ai nevoie de 25 de minute la fiecare oră de pregătire sau chiar de 50 de minute, dacă vorbim de o oră de laborator.”, adaugă Mihai Dimian.

El a adăugat că astfel de modele există deja în alte sisteme educaționale.

„Eu pot să vă spun că și în Statele Unite, când am lucrat, am avut întotdeauna prezentată o fișă a postului în care spuneam ca loc un număr de ore pentru o anumită activitate și aveam un anumit rezultat. La finalul anului, dacă obțineam rezultatul respectiv, bine. Dacă nu, pe parcursul anului făceam alte activități în locul acelui rezultat.”, a mai spus ministrul.

„Sigur că în mediul universitar ele sunt cuantificate nu doar în zona didactică, ci și în zona de cercetare și în zona administrativă.”

Declarațiile vin în contextul unor discuții mai ample despre reforma sistemului de educație și despre modul în care este evaluată și recunoscută munca profesorilor din România.

Recent, ministrul educației, Mihai Dimian, a anunțat că a propus sindicatelor o analiză detaliată a fișei integrale a postului de profesor, în încercarea de a clarifica modul în care este distribuită munca didactică și extra-didactică. Scopul este atât recompensarea celor care depășesc norma de 40 de ore pe săptămână, cât și completarea activității pentru cei care nu ating acest prag.

Declarațiile vin în contextul majorării normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână, măsură aplicată din septembrie 2025 ca parte a eforturilor de reducere a deficitului bugetar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE