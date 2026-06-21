Incendiul a izbucnit miercuri, 17 iunie, în jurul orei 14.30, într-o clădire de aproape 50.000 de metri pătrați, potrivit informațiilor prezentate de ABC7 și The Los Angeles Times. Pompierii din cadrul Departamentului de Pompieri din Los Angeles (LAFD) se confruntă cu o provocare unică, a declarat șeful LAFD, Jamie Moore.

În ciuda eforturilor susținute, izolația din spumă din pereții clădirii continuă să ardă, eliberând un fum persistent. Autoritățile au reușit să scoată materialele periculoase, inclusiv amoniacul, din depozit, a confirmat compania Lineage Logistics, care administrează clădirea. Amoniacul a fost transportat în altă locație, conform unei declarații a companiei.

Pe lângă izolația inflamabilă, oficialii orașului sunt îngrijorați de posibilitatea ca panourile solare și bateriile litiu-ion de pe acoperișul clădirii să ia, de asemenea, foc. În plus, depozitul adăpostea aproximativ 38.500 de tone de produse alimentare, majoritatea carne, care sunt acum în descompunere sau parțial arse. Aceste deșeuri vor trebui curățate după stingerea completă a incendiului.

„Deși departamentul de pompieri face progrese, acest incident este unul major, care implică mai multe jurisdicții”, a declarat primarul Karen Bass. „Orașul a deschis spații pentru familiile care caută refugiu din cauza fumului, iar noi vom continua să lucrăm fără încetare pentru a stinge complet incendiul.”

Deși fumul începuse să se disipeze până vineri la prânz, o schimbare a direcției vântului a reactivat focul, intensificând din nou prezența fumului. Mirosul de fum se simte în aproape tot orașul acum, iar centrele de asistență deschise de autorități funcționează non-stop pentru a oferi sprijin locuitorilor afectați.