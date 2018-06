”Mi-au rupt cămașa.”

”N-am dat eu pumni și coate, ci am primit eu pumni și coate.”

”Normal că am ținut și eu spatele, dar nu înseamnă că am lovit.”

”Ce să facem acum, să facem trupe paramilitare ca să ne păzim? Suntem în Evul Mediu?”

”A fost un haos total.”

Iată câteva dintre declarațiile deputaților PSD care, miercuri, l-au escortat pe Liviu Dragnea de la ieșirea din plenul Camerei Deputaților până în biroul acestuia. Au fost șapte deputați PSD care au făcut asta și care au părut adevărate gărzi de corp pentru oficialii români, în condițiile în care niciunul dintre cei trei nu beneficiază de SPP. Toți cu care am reușit să vorbim susțin că nu asta a fost intenția lor și că prezența lor în jurul lui Liviu Dragnea a fost necesară și obișnuită din simplul motiv că aveau programată o discuție informală pe materiale parlamentare. La final, poveștile tuturor par rupte dintr-un film de acțiune.

Costel Lupașcu, vicelider deputați PSD, Comisia de sănătate, Botoșani Florin Buicu, președinte Comisia de sănătate, Mureș Vlad Bontea, Comisia de apărare, Comisia de industrii, Mehedinți Dorel Căprar, președinte Comisia de apărare, Arad Alexandru Ioan Andrei, secretar Comisia de apărare, Giurgiu Laurențiu Nistor, președinte Comisia de politică economică, Hunedoara Ilie Toma, Comisia pentru industrii, Hunedoara

”Normal că am ținut și eu spatele”

Dorel Căprar este președintele Comisiei de apărare din Camera Deputaților și vicepreședinte al Federației Române de Judo. Spune că are pregătire în sport și, dacă voia să fie gardă de corp, avea suficientă experiență. Judo nu te învață, însă, cum să fii agresiv, ci este un sport de autoapărare care promovează respectul și fair-play-ul. Ca atare, spune Dorel Căprar, ”nu a lovit, ci doar a ținut spatele”.

”Presa a sărit, a început să împingă… Eram atent și la picioare, au căzut și telefoane pe jos…S-a spus că am dat pumni, picioare..incredibil! Am fost împins din spate, nu am lovit. Nu sunt nici eu de 10 kg, normal că am ținut și eu spatele, dar nu înseamnă că am lovit. Aveam mâinile sus. Ce s-a întâmplat acolo a fost provocare, am reușit să ne abținem și să nu răspundem la provocări. În primul rând, m-am apărat pe mine, dar nu ripostând”, ne-a povestit Dorel Căprar.

Social-democratul se declară consternat de filmul evenimentelor de ieri. Nu a mai văzut așa ceva, iar vina aparține jurnaliștilor. Cameramanii au fost agresivi, susține Căprar, iar ei, parlamentarii, nu se simt confortabil că noi, jurnaliștii, îi filmăm tot timpul și încercăm să arătăm ce nu este în regulă, fără să-i arătăm și atunci când fac lucruri bune.

”Dacă în 2018 trebuie să trăim asemenea momente, să fim răstigniți pe rug că ne-am dus lângă președintele Camerei Deputaților… unde am ajuns? Ce să facem acum, să facem trupe paramilitare ca să ne păzim? Suntem în Evul Mediu? Să venim cu bodyguarzi de acasă? De unde atâta disperare, înverșunare? Trebuia să ne punem preș, să fim călcați în picioare? Crucea asta a noastră, a persoanei publice, e destul de grea. Ar trebui să fim și noi, să stăm cuminți să ne dea lumea-n cap că suntem parlamentarii ăia de căcat?”, ne-a mai spus tot Dorel Căprar.

Protestatarii nu aveau ce să caute pe holul Parlamentului, iar faptul că Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă nu s-au oprit să vorbească nici cu ei, nici cu presa, a fost un gest normal, adaugă social-democratul.

Deputatul cu cămașa ruptă

În fața cordonului se afla un deputat de 1,67 metri înălțime. A deschis coloana făcută de social-democrați, în jurul lui Liviu Dragnea, dar spune că a fost doar o conjunctură. Vlad Bontea, membru și el în Comisia de apărare, îl aștepta pe președintele Camerei Deputaților cu o treabă parlamentară, nicidecum să-i fie gardă de corp.

”Am ieșit afară din plen, am văzut agitație foarte mare, am văzut și protestatarii. Când am ieșit, toată lumea a venit spre noi, presa și protestatarii, într-o manieră agresivă, foarte vehemenți, parcă îl văzusem pentru prima oară pe Dragnea. Am crezut că e doar un episod al presei, în zona cameramanilor s-a produs ambuscada”, ne-a povestit Vlad Bontea.

Deputatul spune că nici nu avea cum să se apere, având în vedere fizicul său. Mai mult, spune că a ieșit puțin șifonat din altercație. Recunoaște, totuși, că președinții celor două camere și premierul ar fi trebui să aibă SPP, iar atunci situația ar fi fost diferită.

”Mi-au rupt cămașa. Chiar nu mă băgam să apăr, nici nu aveam cum. Erau și firele de la camere, riscul să cadă cineva era foarte mare. La un moment dat, aveam un cablu înfășurat pe gât. Doamna prim-ministru era speriată, a fost un haos total”, a adăugat Vlad Bontea.

”Puterea mușchilor și a cefelor groase”

În prima linie, s-a aflat și Florin Buicu, președintele Comisiei de sănătate din Camera Deputaților. Tot cu o treabă parlamentară, spune el. Social-democratul ne-a povestit de-a dreptul indignat și intrigat episodul de ieri, în care cabluri, camere, coate, mâini și hărmălaie erau peste tot.

”Când zgomotul e prea puternic, degeaba zici ceva, nu se aude. Am ieșit din plen, ne deplasam practic către biroul președintelui și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. N-am dat eu pumni și coate, ci am primit eu pumni și coate. M-am trezit că am fost îmbrâncit, nici nu știu de cine. S-a spus că-s bodyguardul lui Dragnea, dar nici vorbă! Erau cabluri și camere peste tot. Simt doar dezgust, asta e societatea în care trăim, de ambele părți. Puterea cuvintelor ar trebui să fie mai puternică decât a mușchilor și a cefelor groase”, ne-a spus Florin Buicu.

Deputații care i-au ținut spatele lui Dragnea

Alexandru Andrei Ioan a fost și el acolo. Tot membru în Comisia de apărare, care mergea în biroul lui Liviu Dragnea cu aceeași treabă: o delegație în Israel, programată pentru săptămâna viitoare. Deputatul PSD s-a aflat în spatele lui Liviu Dragnea, lângă colegul său, Dorel Căprar.

”Nu am fost agresat personal, nu am fost lovit, doar împins. Am ieșit din plen și m-am trezit direct în mulțime. Nu aveam de ce să-l apăr pe Liviu Dragnea. A fost un haos de nedescris acolo, auzeam doar înjurături, scandări, nu știam dacă sunt jurnaliști sau protestatari. Nu mă simt vinovat cu absolut nimic. Nu știu dacă am împins, dar dacă am făcut-o, îmi pare rău”, ne-a răspuns și social-democratul Alexandru Andrei Ioan.

Ilie Toma era și el ceva mai spate, ba chiar zâmbea, la un moment dat. Nu se consideră vinovat de nimic, căci PSD a funcționat ca o echipă. Iar cordonul uman făcut din deputați PSD a fost doar închipuirea jurnaliștilor, după cum a declarat pentru Digi 24.

Reporter: De ce aţi făcut cordon în jurul preşedintelui PSD?

Ilie Toma, deputat PSD: Nu, nu. Vi s-a părut dumneavoastră.

Reporter: Sunteţi pe imagini

Ilie Toma: Nu, nu. N-am făcut niciun cordon, am ieșit cu toții.

Reporter: Noi nu făceam decât să punem întrebări, protestatarii erau la 20 de metri.

Ilie Toma: Am ieșit ca o echipă care suntem. Noi funcţionăm ca o echipă.

Deputatul ”agresor” tace

Laurențiu Nistor este membru în Comisia de politică economică a Camerei Deputaților. A fost tractorist, inginer și sindicalist la fabrica de ciment din Chișcădaga, pe vremea comunismului.

Acum este deputat PSD ales în Hunedoara și a fost, poate, cel mai prost poziționat în tot acel haos. Era și el în prima linie, iar pe imagini se observă cum a primit, dar a și dat coate în stânga și-n dreapta. A îmbrâncit, la rândul lui, un jurnalist, iar jurnalistul reclamă că i-a fost trântit telefonul pe jos.

Am încercat să luăm legătura cu Laurențiu Nistor în mod repetat. Să-l întrebăm de ce a reacționat așa, de ce a apelat la violență fizică. Deputatul PSD a refuzat să vorbească. Ne-a răspuns la telefon, ne-a spus că e într-o ședință și că ne va povesti mai târziu, însă acesta nu a mai răspuns. Libertatea a încercat să ia legătura și cu deputatul Costel Lupașcu, dar nici el nu a răspuns.

Concluzia este una clară. PSD și ALDE cer acum măsuri drastice atât împotriva persoanelor care intră în Parlament, cât și împotriva presei. USR, pe de altă parte, cere conducerii Parlamentului cercetarea disciplinară a deputaților PSD aflați pe post de gărzi de corp și vine cu propuneri de modificare a legii privind adunările publice.

