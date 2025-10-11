Recifurile de corali, supranumite „pădurile tropicale ale mărilor”, reprezintă unele dintre cele mai bogate ecosisteme de pe planetă, găzduind milioane de specii. Acestea joacă un rol esențial în menținerea vieții marine, însă se află sub amenințarea schimbărilor climatice și a activităților umane.

Formațiunea descoperită în largul coastelor orașului Napoli a fost identificată cu ajutorul unui submarin controlat de la distanță, în cadrul unei misiuni de cercetare finanțate de Uniunea Europeană. Reciful se află în Canionul Dohrn, o vale marină adâncă, unde explorările au scos la iveală structuri masive de peste doi metri lățime, dispuse de-a lungul unui perete vertical de peste 80 de metri.

Structurile sunt formate din corali duri de adâncime, cunoscuți sub denumirea de „corali albi”, aparținând speciilor Lophelia pertusa și Madrepora oculata. În recif au fost identificate și corali negri, corali solitari, bureți și alte specii cu importanță ecologică majoră, alături de urme fosile de stridii și corali antici, considerate „adevărate mărturii geologice ale unui trecut îndepărtat”.

Conducătorul misiunii, Giorgio Castellan, a descris descoperirea drept „excepțională pentru mările italiene”, subliniind că structuri biologice de asemenea dimensiuni nu au mai fost observate până acum în Canionul Dohrn și sunt extrem de rare în Marea Mediterană. Rezultatele vor contribui la o mai bună înțelegere a rolului ecologic al coralilor de adâncime și la eforturile de conservare și restaurare a habitatelor marine.





