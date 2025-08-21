NATO a alertat avioane de luptă germane în România, după incidentul din zona Tulcea, de la granița cu Ucraina. Două avioane Eurofighter germane au fost mobilizate după ce sisteme de armament rusești s-au apropiat de spațiul aerian românesc.

Incidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, însă spațiul aerian al României nu a fost încălcat.

„Avioanele germane au decolat de la o bază militară din apropierea orașului Constanța (n.r. – Kogălniceanu) și au aterizat fără probleme. Aceasta a fost prima misiune de alertă din cadrul noii desfășurări a forțelor NATO în regiune”, a precizat Bild.

Un purtător de cuvânt al Bundeswehr a confirmat că „avioanele de luptă au decolat deoarece sisteme de armament rusești se apropiau de spațiul aerian al României”.

În prezent, Forțele Aeriene Germane participă la misiunea de poliție aeriană întărită a NATO în sud-estul Europei cu 5 avioane Eurofighter și aproximativ 170 de militari.

Misiunea, denumită „NATO Mission enhanced Air Policing South”, are scopul de a asigura flancul sud-estic al Alianței. Aceasta oferă sprijin militar partenerului NATO care nu dispune de capacități suficiente proprii.

Avioanele de luptă germane fac parte dintr-o unitate de reacție rapidă care este gata de intervenție 24 de ore din 24. Mai multe state NATO se rotesc pentru a oferi acest sprijin.

Noua misiune germană a început în această lună și este programată să dureze până în martie 2026. Avioanele sunt pregătite să decoleze în orice moment pentru a intercepta eventuale amenințări aeriene.

Între timp, țările europene au cerut președintelui american Donald Trump să trimită avioane de luptă în România, ca parte a garanțiilor de securitate oferite de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina





