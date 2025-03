Trebuie să fie pregătit de decolare în orice moment

Una dintre cele mai importante reguli este că Air Force One trebuie să fie pregătit să decoleze în orice moment. Avionul este menținut într-o stare constantă de pregătire, cu rezervorul plin și toate sistemele verificate. Acest lucru permite decolarea rapidă în caz de urgență.

Siguranța președintelui este prioritatea principală

Președintele Joe Biden Air Force One. Foto Profimedia

Pentru a proteja președintele, Air Force One folosește o serie de măsuri de securitate avansate. Conform articolului citat, avionul este echipat cu tehnologie anti-rachetă de ultimă generație. Aceasta poate detecta rachete în zbor și implementa imediat contramăsuri defensive.

De asemenea, Air Force One călătorește întotdeauna cu un avion de rezervă identic. Acesta poate fi folosit în caz de urgență pentru evacuarea președintelui. Prezența unui avion de rezervă oferă o plasă de siguranță suplimentară.

Air Force One folosește uneori numere de zbor false

Recomandări Curtea Constituțională a respins primele două contestații la candidatura lui Călin Georgescu la prezidențiale

Acest lucru ascunde identitatea avionului și maximizează securitatea până când președintele ajunge în siguranță la destinație.

Comunicații și tehnologie avansată

Sisteme comunicații Air Force One. Foto Profimedia

Sistemele de comunicații ale Air Force One sunt esențiale pentru siguranța și eficiența zborurilor. Avionul menține o linie de comunicare securizată și neîntreruptă cu liderii militari și guvernamentali din întreaga lume. Air Force One este echipat și cu tehnologie avansată de recunoaștere. Aceasta permite colectarea de informații în timpul zborului pentru a înțelege mai bine mediul înconjurător și a detecta potențiale amenințări.

Protecție împotriva atacurilor nucleare

Foto Shutterstock

Recomandări România este prinsă între Putin, Trump și Europa, scrie The Economist. Interzicerea lui Călin Georgescu ar înfuria mișcarea MAGA din America

Un alt aspect important este protecția împotriva impulsurilor electromagnetice (EMP). Toate echipamentele electronice de la bord sunt întărite pentru a rezista la EMP-uri produse de soare sau atacuri nucleare.

Pe lângă președinte, Air Force One are și sarcina de a transporta cel mai important obiect din Statele Unite: „mingea” nucleară. În ciuda denumirii sale care poate suna amuzant, „mingea nucleară” este, de fapt, Geanta de Urgență Prezidențială.

Aceasta conține coduri portabile care permit președintelui să autorizeze și să lanseze un atac nuclear în timp ce se află în mișcare. Centrul de comandă al Air Force One oferă președintelui un loc sigur pentru a depozita „mingea nucleară”. Codurile nucleare portabile din geantă au potențialul de a declanșa un război nuclear, așa că trebuie protejate cu mare strictețe de orice posibile daune sau interferențe în timpul transportului.

Logistică și pregătire pentru orice situație

Președintele Barack Obama Foto Shutterstock

Recomandări Doamnele care conduc „mașini” de două milioane de euro: „La două jumate e trezirea”/„Dacă nu-ți place, nu reziști”

Air Force One trebuie să fie pregătit pentru orice eventualitate. Avionul transportă echipamente portabile de desalinizare care pot produce apă potabilă în caz de urgență prelungită. De asemenea, la bord se află întotdeauna un medic și echipamente medicale.

Există chiar și o suită medicală dedicată care poate fi folosită ca spital temporar până la aterizare. Pentru a asigura eficiența zborului, toți pasagerii, inclusiv președintele, trebuie cântăriți înainte de îmbarcare. Acest lucru permite calcularea precisă a greutății la bord.

Reguli speciale de zbor

Președintele Jimmy Carter Air Force One. Foto Profimedia

Air Force One beneficiază de tratament special în timpul zborului. Avionul aterizează întotdeauna primul pe aeroporturi, chiar dacă acest lucru perturbă alte zboruri. Ca cel mai important avion din SUA, are prioritate față de toate celelalte avioane. Pentru a evita riscurile, Air Force One zboară de obicei la altitudini mai mari decât avioanele comerciale.

Poate atinge o altitudine de până la 13.700 de metri. De asemenea, Air Force One evită pe cât posibil rutele de zbor comerciale și zonele dens populate. Acest lucru reduce riscurile de securitate și protejează confidențialitatea traseului de zbor.

Pregătire și personal specializat

Foto Shutterstock

Toți membrii echipajului Air Force One trebuie să aibă pregătire militară. Piloții, însoțitorii de zbor și restul personalului trebuie să știe cum să gestioneze situațiile la nivel militar.

Air Force One operează întotdeauna cu doi piloți. Ambii sunt obligați să fie prezenți și vigilenți pe tot parcursul zborului pentru a se asigura că cineva este mereu pregătit să preia controlul în caz de urgență. Înainte de fiecare zbor, meteorologi specializați efectuează analize detaliate ale condițiilor meteo. Acest lucru permite alegerea celei mai sigure și eficiente rute.

Măsuri suplimentare de securitate

Air Force One. Foto Shutterstock

Pentru a reduce riscul de sabotaj, Air Force One transportă bagaje momeală alături de bagajele reale ale președintelui. Acest lucru oferă o siguranță suplimentară echipei de la bord. Toată mâncarea destinată președintelui este verificată în prealabil și preparată de personal de încredere. Acest lucru previne orice contaminare accidentală sau intenționată.

Air Force One folosește un combustibil militar special de înaltă calitate numit JP-8. Acesta îmbunătățește performanța avionului și reduce riscul unor probleme în timpul zborului.

Coordonare cu alte entități

Air Force One trebuie să fie pregătit să coordoneze cu submarine în caz de necesitate. Navele navale pot furniza informații importante președintelui în timpul zborului. De asemenea, există o coordonare strânsă cu Marine One, elicopterul prezidențial. Cele două au logistici similare și interconectate pentru a proteja siguranța președintelui în aer.

Air Force One este însoțit de escorte militare

Air Force One. Foto Shutterstock

Air Force One este însoțit de escorte militare în timpul zborurilor considerate cu risc ridicat. Avioanele de luptă pot oferi sprijin militar în caz de necesitate.

Confidențialitate și securitate

Toate detaliile legate de întreținerea și reparațiile Air Force One sunt păstrate confidențiale. Acest lucru previne scurgerea de informații care ar putea fi folosite pentru a interfera cu siguranța avionului. Air Force One nu are numere de identificare pe coadă, spre deosebire de avioanele obișnuite. Acest lucru face mai dificilă urmărirea zborurilor prezidențiale.

Air Force One operează sub un set complex de reguli și protocoale menite să asigure siguranța maximă a președintelui SUA în timpul călătoriilor aeriene. De la măsuri de securitate avansate la pregătire logistică minuțioasă, fiecare aspect al operațiunilor este atent planificat și executat.

Ce este E-4B „Nightwatch”, aeronava secretă a apocalipsei

E-4B „Nightwatch”. Foto Profimedia

E-4B este o versiune militarizată a Boeing 747-200, dar scopul său este mult mai serios decât transportul de pasageri. Supranumit „Postul de Comandă Aeropurtat în Caz de Urgență Națională” (NEACP), acest avion este conceput pentru a oferi președintelui, secretarului apărării și liderilor militari ai SUA o platformă sigură de comandă în cazul unei crize majore, inclusiv un atac nuclear.

E-4B poate fi descris ca un „buncăr zburător” datorită capacității sale de a rezista la impulsurile electromagnetice generate de exploziile nucleare.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Filmare unică dintr-un avion Spartan al Armatei Române care aruncă 5.000 de litri de apă peste incendiile de vegetație din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara

Urmărește-ne pe Google News