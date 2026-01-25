„Alianța își va menține angajamentul privind contribuția cu forțe la apărarea țării în conformitate cu planurile regionale”, a subliniat acesta, menționând discuțiile avute cu Comandantul Suprem Aliat, generalul Grynkewich.

În plus, Statele Unite vor păstra nivelul actual al forțelor dislocate și vor îmbunătăți calitatea și letalitatea acestora.

„În perioada următoare urmează să fie dislocat în România un detașament de soldați americani dotați cu tancuri Abrams”, a precizat șeful Armatei.

Declarațiile complete vor putea fi urmărite vineri, de la ora 11.30, în cadrul emisiunii „Lumea diplomatică”, difuzată pe TVR Info și moderată de jurnalistul Vlad Ungar.

