Costuri exorbitante pentru îngrijirea deținutului

Un bărbat de 29 de ani din Viena se află în arest preventiv pentru trafic de droguri. În apartamentul său au fost găsite cantități impresionante de substanțe interzise: 45 kg de canabis, 2 kg de cocaină, aproape 2 kg de amfetamină și peste 2000 de pastile de ecstasy.

Greutatea deținutului a creat probleme logistice neobișnuite. Patul standard din celulă nu putea suporta cei 289 kg ai bărbatului, existând riscul să se rupă. Din acest motiv, suspectul a fost transferat la penitenciarul Korneuburg.

Îngrijirea medicală a deținutului implică cheltuieli uriașe. Costurile zilnice se ridică la aproximativ 1800 de euro. Lunar, suma ajunge la circa 55.000 de euro, de zece ori mai mult decât în cazul unui deținut obișnuit.

Avocatul Philipp Wolm, care îl reprezintă pe suspect, a declarat: „Datorită stării sale de sănătate, clientul meu nu este în măsură să comită astfel de infracțiuni grave.”

Controverse și critici

Situația a stârnit critici din partea unor politicieni și a personalului din penitenciare. Christian Lausch, purtător de cuvânt al FPÖ pentru securitate, a declarat: „Așa se comportă acest guvern cu banii contribuabililor. Pur și simplu o nebunie – în timp ce se fac economii masive în domeniul sănătății pentru populația plătitoare!”

Mulți funcționari din sistemul penitenciar se întreabă de ce suspectul nu este cazat într-un azil, o soluție care ar fi mult mai ieftină. Mai mult, din cauza stării de sănătate, bărbatul nu ar fi apt pentru detenție nici în cazul unei eventuale condamnări.

Probleme sistemice în sănătate

Cazul scoate în evidență deficiențele sistemului de sănătate austriac. În timp ce pentru acest deținut se alocă resurse considerabile, mulți cetățeni se confruntă cu lipsa medicilor, fuga acestora în străinătate și amânarea operațiilor.

În încercarea de a reduce costurile, autoritățile au renunțat la ideea cazării temporare într-o secție specială a clinicii universitare din Krems. De asemenea, pentru a evita cheltuielile de transport (5000 de euro pentru un singur drum), interogatoriile se desfășoară prin videoconferință.

Pentru a face față situației, a fost nevoie de un cadru de pat sudat special. Îngrijirea este asigurată non-stop de personal extern specializat.

